Simicskó István: Kulcsfontosságú a teremtett világ védelme

Balatoni Katalin: Fontos kiemelten foglalkozni a fenntarthatóság kérdésével

Jelezte, az idei tanévben is az egész Kárpát-medencéből fogadták az iskolai regisztrációkat, így a határon túli iskolák is be tudtak kapcsolódni a Fenntarthatósági Témahét programjaiba.