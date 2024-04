Rétvári Bence: A korszerű tudáshoz korszerű eszközök kellenek

A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, ennek feltételeit teremtette meg a kormány azzal, hogy a pedagógusok és a diákok számára notebookot biztosít – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten.

Rétvári Bence a II. kerületi Áldás utcai Általános Iskola tanulóinak biztosított laptopok átadása előtt azt mondta: a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okoseszközök segítségével.

Idén 193 ezer diák veheti át az igényelt laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki a tanulóknak. A laptoposztás a következő tanévben is folytatódni fog – ismertette Rétvári Bence.

Szavai szerint az okoseszközök világában különösen fontos, hogy segítséget nyújtsanak a tanároknak abban, hogy minél hatékonyabban tudják képezni a gyerekeket és kevesebb időt kelljen az adminisztrációra fordítaniuk. A Nemzeti Köznevelési Portálon (Okosportál) elérhető interaktív tananyagokkal, feladatokkal, hanganyagokkal pedig jobban leköthető a gyerekek figyelme, és segítenek elmélyíteni a tudást – tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra, hogy ez a program eredetileg európai uniós forrásból valósult volna meg, azonban Brüsszel mondvacsinált okokkal nem folyósítja azokat a forrásokat, amelyeket a kormány a magyar emberek javára szeretne felhasználni.

Így eddig egyetlen egy euró sem érkezett sem a laptopbeszerzéshez, sem a pedagógusok béremeléséhez, azonban a magyar gazdaság – háborús, szankciós időszakban is – van olyan állapotban, hogy a kormány költségvetési forrásból ki tudja gazdálkodni a béremelés és a digitális eszközök költségeit – hangoztatta.

Rétvári Bence emlékeztetett: 2010 előtt a családoknak azt kellett nézniük, hogy évről évre nőttek a tanszercsomagárak, most nemcsak a tankönyveket, hanem a laptopokat is ingyen kapják a gyerekek a tanuláshoz.

Varga Mónika, az Áldás utcai Általános Iskola igazgatója arról beszélt, hogy a tantermen kívüli digitális oktatás időszaka felhívta a figyelmet a családoknál és a pedagógusoknál meglévő hiányosságokra, így ez a program elengedhetetlen fejlesztést jelent az oktatásban. Azok a módszerek, amelyeket akkor a pedagógusok elsajátítottak, ma is ott vannak a mindennapi gyakorlatban, és a diákok is jobban motiválhatók, ha a digitalizációt, a különböző platformokat beépítik a tanítási, tanulási folyamatokba. Ezen kívül a tanórán kívüli önálló tanulást is segítik ezek az eszközök – tette hozzá.