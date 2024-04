Navracsics Tibor: Győr-Moson-Sopron vármegye jól teljesít a nemzetgazdaságon belül is

Győr-Moson-Sopron vármegye jól teljesít a nemzetgazdaságon belül is, Budapest mellett Komárom-Esztergom vármegyével együtt a nemzeti össztermék előállításában átlagon felül teljesít – mondta a területfejlesztési miniszter kedden Győrben.

Navracsics Tibor a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalban tartott szakmai egyeztetést követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy ezzel a jó teljesítménnyel együtt egy magasabb átlagbérszint is megjelenik, ami speciális helyzetet hozott létre a többi vármegyéhez képest.

Hozzátette, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében magasak az átlagbérek, ennek következtében a közigazgatásnak külön erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, hogy megtartsa a vonzerejét.

A közigazgatásban dolgozók átlagbére a vármegyei átlagbér alatt van, és ez a mindennapi működésben is okoz problémákat – mondta, jelezve, hogy egyrészt ez a betöltetlen státuszokban jelentkezik, másrészt a fluktuációban, emellett érződik az ausztriai munkaerőpiac elszívó hatása is.

A szakmai egyeztetésen arról is beszéltek, milyen lépéseket lehetne tenni a jövőben annak érdekében, hogy a vármegyében is stabilabbá tegyék a foglalkoztatottak, azon belül is a közigazgatásban dolgozók helyzetét.

Navracsics Tibor kitért arra is, hogy a vármegye gazdasági, politikai és fejlesztési tekintetben is a nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, amely sajnálatos módon az elmúlt időben mintha megtorpant volna az európai uniós átlaghoz való felzárkózás tekintetében.

A miniszter szerint ez talán a magyar fejlesztéspolitika még meglévő deficitjét mutatja: miközben az a felzárkóztatásban, a felzárkóztatási források mozgósításában és a felzárkóztatandó régiók támogatásában jól teljesít, addig a versenyképes régiók számára a versenyképesség támogatásában, abban, hogy megállják a helyüket, új módszereket és új ösztönzőket kell kitalálni.

A tárcavezető elmondta, hogy a szakmai egyeztetésen Győr és Sopron esetében beszéltek a szolidaritási hozzájárulási adóról is, mert azok a városok és térségek, amelyen az élen járnak, szintén joggal tartanak igényt arra, hogy további támogatást kapjanak és tudják biztosítani a jövőben is az élenjáró pozíciójukat.

Ezzel kapcsolatban a következő időszakban szakmai megbeszéléseket tartanak és a remények szerint az év második felében vagy a jövő év első felében olyan megállapodás születik, amely lehetőség szerint a felzárkóztatandó régiók és a versenyképes régiók számára is megfelelő megoldást kínál – mondta Navracsics Tibor.

