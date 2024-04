Dömötör Csaba: Júniusban eldől, hogy az európai politika a béke vagy a háború útját választja

A júniusi európai parlamenti (EP-) választásnak az a tétje, hogy az európai politika milyen utat választ: a béke vagy a háború útját – erről a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt a Fidesz közösségi oldalára feltett videóban kedden.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: vannak, akik elvitatják, hogy a választásnak ez lenne a tétje, de komoly megerősítést jelent az Eurobarométer elmúlt hetekben végzett felmérése. Ebből kiderül: arra a kérdésre, hogy az európai állampolgárok szerint mely értékeket kellene leginkább megvédeni, 51 százalékuk azt válaszolva, hogy a békét.

„Sajnos a brüsszeli döntéshozók most nem ezen az úton járnak” – mondta a politikus. Ők fegyverküldésen gondolkoznak, és már küldtek is jó pár fegyvert, több tízmilliárd eurónyi támogatást biztosítottak a háború finanszírozására és „még nem tudni, hol a vége. Már az is napirenden van, hogy katonákat küldjenek a hadszíntérre – jegyezte meg.

„Ennek a politikának kell véget vetni, ezért kell változtatni a brüsszeli hozzáálláson, és erre a legjobb alkalom a júniusi választás” – jelentette ki Dömötör Csaba. Hozzátette: ha tényleg számít a demokrácia, akkor meg kell hallaniuk a békét akarók hangját.

A kiemelt kép illusztráció.