Az Európai Bizottság gyermekvédelmi ajánlásokat fogadott el

Az Európai Bizottság kedden az integrált gyermekvédelmi rendszerek fejlesztéséről és megerősítéséről szóló ajánlást fogadott el, amely a brüsszeli végrehajtó testület szerint a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgálja.

A bizottság sajtóközleménye szerint az ajánlás azt segítené elő, hogy az európai uniós tagállamokban a hatóságok és a civil szervezetek minden ágazatban együttműködjenek annak érdekében, hogy a gyermekeket rendszerszinten megvédjék az erőszak minden formájától.

Kapcsolódó tartalom

Az ajánlás egyik kulcsfontosságú eleme, hogy a gyermekvédelmi rendszereket a gyermekek szükségleteihez kell igazítani, és a gyermekeket be kell vonni az őket érintő döntések meghozatalába. Támogatni kell továbbá a tagállamokat abban, hogy rendszereiket úgy alakítsák át, hogy az uniós eszközök – jogszabályok, szakpolitikák vagy finanszírozás segítségével – minden gyermeket megvédjenek az erőszak bármely formájától. Az Európai Bizottság felkérte a tagországokat, hogy dolgozzanak ki nemzeti terveket a gyermekek elleni erőszak megszüntetésére, a gyermekvédelemre vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok hatékony végrehajtására, koordinációs struktúrák létrehozására, az emberi és pénzügyi erőforrások megerősítésére és az adatgyűjtés javítására.

A biztosi testület szerint a tagállamokban átfogó és összehangolt támogatási intézkedések létrehozása szükséges a gyermekek elleni erőszak eseteiben, a megelőzéstől és a korai felismeréstől a bejelentésig és az ágazatközi támogatásig. A bizottság továbbá hangsúlyt helyez a nemzeti mentális egészségügyi stratégiák kidolgozására, amelynek központi eleme a gyermek lelki egészségének védelme, valamint online, illetve offline zaklatásuk megelőzése kell, hogy legyen.

Az EU statisztikái szerint az unióban 80 millió gyermek él; az őket érő erőszak továbbra is jelentős kihívást jelent: a 15 éves diákok 13-29 százaléka számolt be arról, hogy gyakran zaklatják őket. Az uniós becslések szerint a felnőtt nők 13,7 százaléka tapasztalt gyermekkorában szexuális erőszakot. A kormányok nem kellően hatékony intézkedései nagyobb hatással vannak a gyermekekre, mint a társadalom bármely más csoportjára. A gyermekek védelme erkölcsi és jogi kötelesség, és egyben hosszú távú társadalmi stratégiai befektetés is – hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság.

Kapcsolódó tartalom