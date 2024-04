PM: A kedvezőtlen külső hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is

A kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is. A büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja – szögezte le az államháztartás központi alrendszerének március végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes jelentés bevezetőjében a Pénzügyminisztérium (PM).

A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadósságot tovább csökkenti – fűzték hozzá a jelentésben. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 2321,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2338,3 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 78,6 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 61,7 milliárd forintos hiányt mutattak. Tekintettel arra, hogy egyes Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) sorozatok kamatfizetési időpontja az első negyedévben esedékes, a lakosságnak kifizetett kamatkiadások jelentős növekedést mutattak márciusban is. A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege március végéig 1241,3 milliárd forint volt, 604,0 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszak teljesítésénél. Meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra 1895,7 milliárd forintot, míg a gyógyító-megelőző ellátásra 588,9 milliárd forintot fordítottak március végéig. A jelentés kiemelte, hogy a rezsivédelemmel és közüzemi szolgáltatások támogatásával kapcsolatos kiadások március végéig 461,3 milliárd forintot tettek ki. A PM hangsúlyozza: a kormány elkötelezett a hiány és az adósság csökkentése mellett. A fenntartható gazdasági növekedés érdekében a kormány a következő években 3 százalék alá csökkenti a költségvetési hiányt. Így a hiány mértéke az idei évben 4,5 százalék, jövőre 3,7 százalék, 2026-ban pedig 2,9 százalék lehet. A jelentésből kiderül, hogy a központi alrendszer március végi 9015,4 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 617,4 milliárd forinttal, 7,4 százalékkal magasabb összegben alakultak, míg a 11 336,8 milliárd forint összegű kiadásai 849,1 milliárd forinttal, 8,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát.