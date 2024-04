LMP: zöldfordulatra van szükség

Csak az LMP jelöltjei és programja biztosíthatják a természeti, környezeti értékek megóvása érdekében szükséges zöldfordulatot – mondta Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese hétfőn Budapesten.

Az LMP-s politikus a Föld napja alkalmából tartott, online is követhető sajtótájékoztatóján kiemelte: az LMP európai parlamenti programja és Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt programja pontosan olyan célkitűzéseket tartalmaz, amelyek a Föld, a környezetünk élhetőségét szolgálják. Egy olyan zöldprogramot dolgoztak ki, ami tisztában van azzal, hogy „az utolsó óra utolsó percében vagyunk, ha cselekedni akarunk” – mondta.

Kanász-Nagy Máté az LMP programjából a megújuló energia hasznosítását emelte ki, hangsúlyozva: ezekbe kell fektetni a fosszilis energiahordozók helyett.

Kitért „az akkumulátorgyarmatosítás elleni harcra” is, és azt mondta: ez a küzdelem nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Parlamentben is zajlik. Azért is szükséges a zöldképviselet biztosítása az Európai Parlamentben, hogy megállítsák azokat a nyugati nagyvállalati törekvéseket, amelyek ezeket a szennyező gyárakat ide kívánják telepíteni. Ennek megálljt kell parancsolni – jelentette ki az LMP-s politikus.

Vitézy Dávid programjából kiemelte az autós közlekedés alternatíváinak megteremtését, a vasút és az elővárosi vasút fejlesztését, illetve a pesti fonódó villamos beruházását. A program szól a zöld felületek megóvásáról, fejlesztéséről és arról, hogy a mini-Dubaj olyan formában valósulhasson meg, ami valóban az itt élők érdekét szolgálja, segít Rákosrendező térségét zöldíteni, és nem luxusberuházást céloz – mondta.