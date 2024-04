Balatoni Katalin: Fontos kiemelten foglalkozni a fenntarthatóság kérdésével

Fontos kiemelten foglalkozni a fenntarthatóság kérdésével, a fenntarthatóságra neveléssel, és elismerni azoknak a munkáját, akik sokat foglalkoznak azzal, hogy az életterünk még sokáig az otthonunk is maradhasson – hangsúlyozta Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium (BM) köznevelési helyettes államtitkára hétfőn a 2024. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvényén, a Parlamentben.

Felidézte, hogy a köznevelési szakterület kilenc éve indította el a fenntarthatóságra irányuló programját, amelynek elsődleges célja a fenntarthatóság üzenetének közvetítése a tanárokhoz, a diákokon keresztül a családokhoz, az egész társadalom felé.

Jelezte, az idei tanévben is az egész Kárpát-medencéből fogadták az iskolai regisztrációkat, így a határon túli iskolák is be tudtak kapcsolódni a Fenntarthatósági Témahét programjaiba.

Ismertette, hogy a jelenlegi legnagyobb és legnépszerűbb fenntarthatósági programba 1713 iskola mintegy 400 ezer diákja kapcsolódik be, ebből 60 iskola határon túli.

Balatoni Katalin szólt arról is, hogy az egész világot foglalkoztatja a környezet jövője, érzékelhető az ipari civilizáció rohamos fejlődése, annak hatása. Így nem csupán figyelemfelhívó ismeretterjesztő programokra, hanem jelentős szemléletformálásra van szükség.

Elmondta, a köznevelési szakterület a kilenc évvel ezelőtt elindított Fenntarthatósági Témahét mellett megtartja a Pénz7 és Digitális Témahét tematikus rendezvényeit is. Mindhárom témahét a 21. század társadalmi, gazdasági folyamataira reagál. Tantárgyakon átívelő készségeket, képességeket fejleszt, a mindennapi ismereteket átadó programként valósul meg. Cél, hogy a diákoknak átadott ismeretet, szemléletmódot használni tudják – tette hozzá.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a nyitórendezvényen a fenntartható fogyasztás fontosságára, az online kereskedelemben a fogyasztói jogok érvényesítésnek nehézségeire hívta fel a figyelmet.

Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára a TeSzedd! hulladékszedési akció eredményeit emelte ki, és a körforgásos gazdaság jelentőségét hangsúlyozta, amely a hulladékra alapanyagként tekint.

Pethő Zsolt, a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója egyebek közt arról beszélt, hogy a következő 10 évben jelentős fejlesztést valósítanak meg. Elmondta, hogy jelenleg mintegy 32 százalékos a hulladék újrahasznosítási arány, amelyet 65 százalékra akarnak emelni.

Hegyi Zsolt, a MÁV-Volán-csoport vezérigazgató-helyettese a fenntartható közlekedés szerepéről szólt, és kiemelte, ehhez a vármegye- és országbérlet rendszer is hozzájárult.

Sitányi László, a Kékbolygó Alapítvány igazgatója elmondta, a Fenntarthatósági Hét rendezvény eredményeit nemzetközi partnerszervezetek is elismerik.

A 2024. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvényen a felszólalók átadták a Zöld Tündér elismeréseket.

Halbritter András, Széchenyi István Egyetem docense a Fenntarthatósági Témahét nagykövete elismerést kapta. Hujber Julianna, a Széchenyi István Egyetem tanára lett a Fenntarthatósági Témahét legaktívabb tanára. Tódor Imre, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tanára a Fenntarthatósági Témahét legaktívabb határon túli tanára elismerésben részesült. Szarka Katarína, a komáromi Selye János Egyetem tanára a Fenntarthatósági Témahét legaktívabb határon túli tanára, Okos-Rigó Rózsa, a Kalotaszentkirály-Zentelke Ady Endre Szakiskola diákja a 2023. évi Fenntarthatósági Témahét legzöldebb diákja elismerést vette át. A Magyar Olvasástársaság a Fenntarthatósági Témahét legaktívabb szakmai partnereként, az Országos Erdészeti Egyesület a 2023. évi Fenntarthatósági Témahét legtöbb önkéntest küldő szervezeteként kapott elismerést.

A Pais Dezső Általános Iskola a 2023. évi Fenntarthatósági Témahét legaktívabb iskolája, a Szatmárnémeti Református Gimnázium a 2023. évi Fenntarthatósági Témahét legaktívabb határon túli iskolája lett.