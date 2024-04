Az MSZP a gyermekbántalmazási ügyek nagy számára hívja fel a figyelmet

A gyermekbántalmazási ügyek nagy számára hívta fel a figyelmet az MSZP alelnöke hétfőn. Korózs Lajos szerint tartoznak annyival az áldozatoknak, hogy nem hagyják elfelejteni a velük történteket.

Az ellenzéki politikus az MSZP Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón azt mondta, szinte hetente válnak ismertté horrortörténetek a gyermekvédelemben. Szerinte 2023-ban közel háromezer eset volt, amelyben vizsgálatot kellett volna lefolytatni.

Korózs Lajos felidézte, a közelmúltban Hajdú-Bihar vármegyében valószínűleg a nevelőszülők halálra vertek egy kétéves kisfiút. Azt kérdezte, hogy kaphatta meg a gyermeket az a nevelőszülő házaspár, akitől korábban már visszavettek egy állami gondoskodásban lévő gyermeket. Le se folytatták még a vizsgálatot, amikor a pár bejelentkezett egy másik nevelőszülői hálózathoz, és megkapta ezt a kisfiút – mondta.

Az alelnök azt is tudakolta, miért vették el az eredeti családjától a gyermeket. Megjegyezte, törvénytelen, ha anyagi okok miatt emelték ki.

Beszélt arról is, hogy a bicskei pedofilügy kapcsán sokat lehet tudni V. Jánosról, a gyermekotthon volt igazgatójáról, K. Endréről, a volt igazgatóhelyettesről, a másodrendű vádlottról, K. Béláról azonban nagyon keveset tudni. Azt mondta, K. Béla éveken keresztül négy kiskorú gyermekkel tartott fent szexuális kapcsolatot, ezért minimális büntetést kapott, azt is felfüggesztve; miután pedig otthagyta a gyermekotthont, a férfi néhány év alatt milliárdos céget „gründolt” magának, és nagyon jó kapcsolatai voltak az államigazgatási, politikai szervekkel is.

Miért nem foglalkozik senki K. Béla viselt dolgaival? – tette fel a kérdést Korózs Lajos.