Hivatalosan is elkezdődött a választási kampány, a Fidesz-KDNP néhány óra alatt összegyűjtötte a kellő számú ajánlást

Hivatalosan is elkezdődött a választási kampány: a jelöltek és a jelölőszervezetek reggel elkezdték az ajánlások gyűjtését az európai parlamenti, a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választásra. Sikeresen indult a kormánypártok aláírásgyűjtése. Már a választási kampány első óráiban összegyűjtötték a szükséges számú aláírást Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöléséhez és az EP-listához is.

Már délelőtt gyűjtötte az aláírásokat a fővárosban a kormánypártok főpolgármester-jelöltje. Szentkirályi Alexandra a Széll Kálmán téren kérte a budapestiek támogatását.

Nem sokkal tizenegy óra után Szentkirályi Alexandra kampányfőnöke, Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán osztotta meg a hírt: sikerült összegyűjteniük a kellő számú aláírást.

Hozzátette: aktivisták jelentése alapján bőven meg is haladták a szükséges ötezer aláírást.

„A munka azonban folytatódik. Folytatjuk az aláírásgyűjtést, standolunk, kopogtatunk, járjuk a kerületeket, mert Budapesten változás kell. Hajrá Budapest! Hajrá Alexandra!” – mondta Hidvéghi Balázs.

Ki akarja vezetni Budapestet a múltból – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, mielőtt leadta volna a Nemzeti Választási Irodán az őt támogató aláírásokat.

A Fidesz főpolgármestere-jelöltje arról is beszélt, hogy olyan vezetőre van szüksége a fővárosnak, aki nem panaszkodik állandóan, hanem képes tenni a városért.

„Ne Gyurcsány Ferencnek legyen főpolgármestere, hanem a budapestieknek is. Én szeretném lezárni végre ezt a dicstelen Gyurcsány-korszakot itt, a városházán., és Budapestet elindítani újra a fejlődés útján, ahogy 2019 előtt ezt már megettük” – fogalmazott.

Alig néhány óra alatt összegyűjtötte a Fidesz-KDNP az EP-választáson való induláshoz szükséges húszezer aláírást – jelentette be a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán.

Menczer Tamás hangsúlyozta: a munkát, a támogató aláírások gyűjtését folytatják.

„A valaha volt legerőteljesebb EP-kampányt kezdtük el, 50 ezer aktivista segíti a munkánkat, 1200 helyszínen leszünk ott standdal, és mindenkit, aki erre korábban felhatalmazott bennünket, személyesen is felkeresünk. Magyarország békéjének megőrzése csak a magyar emberek támogatásával lehetséges. Mindenkinek meg akarjuk adni a lehetőséget, hogy támogassa a békepárti álláspontot” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

A Fidesz szombaton elérhetővé tette Választási Manifesztumát, amelyben brüsszeli változásokat sürget. A Választási Manifesztum tartalmát Orbán Viktor ismertette pénteken.

Brüsszel csődöt mondott– emelte ki Orbán Viktor a Fidesz választási kampánynyitóján. A kormányfő közölte: nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Magyarország újra a nagyhatalmak játékszerévé váljon.

„Harcolnunk kell, meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát, meg kell védeni a gazdasági eredményeinket, meg kell védeni a családjainkat és különösen is a gyerekeinket, hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban” – tette hozzá a miniszterelnök.

A miniszterelnök egyúttal minden magyart arra kért, hogy támogassák a kormánypártok manifesztumát.

