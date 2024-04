A legszebb vadászkutyák versengtek egymással, a rendezvénnyel a felelős állattartásra is felhívták a figyelmet

A legszebb vadászkutyák versengtek szombaton Kaposváron. Idén már 28. alkalommal rendezték meg ugyanis a vadászkutya kiállítást, amelyre több mint 500 nevezés érkezett.

Az ország minden pontjáról, és még a környező országokból is érkeztek a vadászkutya kiállításra.

„ A világ egyik legnagyobb fajtájának számítanak, rendkívül nyugodtak és emberbarátok, nagyon kiegyensúlyozott természetűek” – mesélte egy résztvevő tenyésztő kutyáiról, az ír farkasagarakról.

70 fajta kutyát neveztek a mostani vadászkutya kiállításra.

„Örülünk, hogy ennyi kutyát neveztek. Magyarország a vadászkutyák minőségét illetően a világ élvonalában van hosszú évtizedek óta” – mondta el a vezető bírák egyike.

Hozzátette: a magyar vizslának három kiállítása is van, illetve egy speciális kiállítása is. Ezen kívül az úgynevezett houndok, például a beagle, tacskók, agarak a legjellemzőbbek, de a vadászkutyák közé soroljuk a terrierek jelentős részét is.

A szombati kiállításon a felelős állattartásra is szeretnék felhíni a figyelmet.

