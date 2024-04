Folytatódik Zalaegerszegen a logisztikai központ melletti ipari park kialakítása

Mintegy 300 millió forintból folytatódik Zalaegerszegen a német Metrans leendő logisztikai központja mellett kialakítandó ipari park kiépítésének második üteme – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) emlékeztetett: a német Hamburger Hafen und Logistik-cégcsoport részeként működő Metrans Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti konténerterminálját és logisztikai központját építi meg Zalaegerszegen. A több mint 30 milliárd forint értékű beruházás közvetlenül 120 új munkahelyet teremt, a kapcsolódó fejlesztésekkel együtt pedig akár 500 új munkahely is létrejöhet a térségben.

A vállalat a beruházás első üteméhez szükséges 20 hektáros területet már megvásárolta az önkormányzattól, itt jelenleg a régészeti feltárás zajlik. A projekt kapcsán az önkormányzat vállalta, hogy az ingatlan melletti 27 hektáros területen kiépíti a szükséges közmű- és útcsatlakozásokat, ennek első ütemét tavaly meg is valósították.

Az önkormányzat most a Terület- és Településfejlesztési Operatív (TOP) Plusz Program keretéből 300 millió forint felhasználásával folytatja az előkészítést, amelynek során új csapadékcsatorna épül, valamint elkészülnek az áramcsatlakozási kapcsolatok is – ismertette Balaicz Zoltán.

A polgármester arról is beszámolt, hogy szintén a TOP Plusz program pályázati forrásából, 960 millió forintból építenek fedett játszóházat Zalaegerszegen. A városban 85 közterületi játszótér van jelenleg, de most egy 800 négyzetméteres, négy évszakos, fűthető, egész évben, rossz időben is használható gyermekjátszóházat építenek, amelyet az önkormányzat működtet majd.

Kiemelt kép: Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) (Fotó: MTI/Katona Tibor)