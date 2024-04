Szentmártoni János: A Csoóri Sándor Program nemzetmegtartó program

A népművészet közösségmegtartó, a közösségszervező ereje nagyon fontos: ezek a közösségek azok a szigetek, ahol a társadalmunk, a nemzetünk meg tudja vetni a lábát. A Csoóri Sándor Program nemzetmegtartó program - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára az M1 csatorna szerda reggeli műsorában.

Szentmártoni János ismertette: nyolc éve indult a program és éves szinten tartósan kétezer fölötti a pályázók száma. Tavaly 1785 nyertese volt a Csoóri Sándor Programnak, az elmúlt hét évben több mint 12 ezren pályáztak sikeresen.

Elmondása szerint többszázezer forinttól többmillió forintig lehet nyerni a pályázatokon, attól függően, hogy milyen programra pályázik az adott társulat vagy egyesület: néptánc, népzene vagy tárgyalkotó népművészet kategóriára.

A program összkerete 2,5 milliárd forint

– tudatta a helyettes államtitkár.

Kiemelte, hogy a tárgyalkotó kategóriának fontos eleme a mester-inas program, amely a tudás, az örökség átadását segíti.

Kapcsolódó tartalom

Hangsúlyozta: nemcsak a magyar társulatok és egyesületek pályázhatnak, hanem nemzetiségi csoportok és határon túli magyar szervezetek is.

Szentmártoni János arról is beszélt, hogy az idei pályázatok benyújtására harminc nap áll rendelkezésre a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő EPER-felületén keresztül, az új pályázóknak regisztrálniuk kell. A pályázati időszak júniustól jövő év júliusáig tart. Arról is beszélt, hogy egy pályázó két kategóriában is pályázhat. A pályázók két és fél hónapon belül kapják meg a támogatást – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több néptáncfesztivált is megnyitott, ahol öröm volt látni azokat a fiatalokat, akik a népművészetben, a népzenében szocializálódtak.

„Jellem, identitásformáló erővel bír a népművészet, az az alapja minden kultúrának”

– hangsúlyozta Szentmártoni János.

A helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy a néptánc a legnépszerűbb, mint mondta, a zászlóshajója ennek a programnak, ezt követik a népzenei együttesek pályázatai, ugyanakkor a tárgyalkotó kategóriák iránt is egyre több fiatal érdeklődik: műhelyek és közösségek teremtődnek ezzel.

„Egyre jobban kapaszkodunk a gyökereinkbe és ehhez a népművészet a legtermészetesebb terepünk” – mondta Szentmártoni János a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, hozzátéve, hogy a Csoóri Sándor Program ösztönző hatással van a magyar társadalomra és a népművészeinkre.

Mint mondta, a népművészeti értékek és hagyományok ápolása, átörökítése a sokszínűségét adja az európai gazdagságnak. Szentmártoni János hozzátette: Európa ereje a sokszínűségben rejlik.