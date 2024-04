Egészségügyért felelős államtitkár: A magyar kormánynak szívügye a kardiológia

A magyar kormánynak szívügye a kardiológia – fogalmazott az egészségügyért felelős államtitkár szerdán a Budapesti Szent Ferenc Kórházban, ahol a kórház által tavaly indított Mentsünk együtt életet! program keretében defibrillátorokat adtak át önkormányzatok, egyetemek, plébániák és civil szervezetek képviselőinek.

Takács Péter támogatandónak nevezte a programot, amely szerinte megfelel a fő kormányzati célkitűzéseknek. Kiemelte a készülékek magyar gyártójának elkötelezettségét, társadalmi felelősségvállalását. Megemlítette: a Covid-járvány idején bebizonyosodott, helyzeti előnyt jelent, hogy vannak az egészségügyben innovatív magyar vállalatok.

A kormány célja az is, hogy az egészséggel kapcsolatos ismereteket vigyük közel a társadalomhoz – folytatta az államtitkár. Kitért az IT-fejlesztésekre, az Egészségablak, valamint az ÉletMentő applikációra. Közölte, utóbbi már nem csak riasztást küld, hanem megmutatja azt is, hol van a közelben defibrillátor. A most átadott száz készülék tizenkét százalékkal növeli ezen eszközök számát – tette hozzá Takács Péter.

Kitért arra is, hogy

a magyar EU-elnökség idején szeretnék megalkotni az uniós szív- és érrendszeri stratégiát. Azon dolgoznak, hogy „a magyar kardiológia jövője fényes legyen”, hogy minél több emberéletet lehessen megmenteni

– hangoztatta az államtitkár.

Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója elmondta, azt tapasztalják, hogy egyre nagyobb számban kerülnek hozzájuk sikeresen újraélesztett betegek, míg korábban az emberek nem mertek hozzányúlni a földön fekvőkhöz, az újraélesztési eszközpark pedig „misztifikált dolog” volt.

Az állam segített létrehozni egy magyar gyártósort, amelyen „klinikai tudással rendelkező” defibrillátorok készülnek „összerakási áron”, a kórház pedig képzéssel segíti az eszközök használatát – fejtette ki a főigazgató. Hozzáfűzte, tavaly másfél hónap alatt kiadták a defibrillátorokat, amelyek közül az egyiket négy nappal később már használták is.

A sikeres programot folytatják, idén ötszáz defibrillátor készült, az államtitkárság támogatása pedig lehetővé teszi a képzéseket, amelyeken akár több száz ember is részt vehet majd egy-egy településen – részletezte Toldy-Schedel Emil, jelezve, a Magyar Kardiológusok Társasága is a program mellé állt.

Dévényi Erika, az Innomed Medical Zrt., a magyar kardioeszköz gyártó cég vezérigazgatója arról beszélt, készülékeik hosszú évekig gondozásmentesen működnek, de van országos szervizhálózatuk is.

Gellér László, a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető-helyettese, a Magyar Kardiológusok Társasága leendő tudományos elnöke azt hangsúlyozta, hirtelen szívmegállás esetén túlélésre az azonnal megkezdett újraélesztés esetén van a legnagyobb esély, és ez az utókezelést is hatékonyabbá teszi.

A kórház tájékoztatója szerint a mentők kiérkezéséig megkezdett újraélesztés a defibrillátor használatával kombinálva akár 60-70 százalékos túlélési esélyt is jelenthet,

az első öt perc kritikusnak számít, de tíz jelenlévő emberből alig egy mer nekifogni az újraélesztésnek. Életbevágóan fontos ezért, hogy országosan tovább növekedjen a lakosság számára folyamatosan elérhető defibrillátorok száma, és tovább bővüljön azon hozzáértő civilek köre, akik ismerik az újraélesztés lépéseit és fogásait – hangsúlyozzák.

A programban tavaly kétszáz készülék talált gazdára, és az akkori igénylésekhez kapcsolódó oktatások még zajlanak. Idén már 500 AED – félautomata defibrillátor – készülék megvásárlása lehetséges a piaci árhoz képest jelentős kedvezménnyel. Az oktatást országosan az Egyházi Kórházak Egyesülése és tagkórházai biztosítják.

