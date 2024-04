Az import termékekre vonatkozó uniós előírások felülvizsgálatát sürgeti a NAK

Miközben az Európai Bizottság a saját termelőitől a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírások betartását követeli meg, a szalmonellával fertőzött ukrán csirkehúst korlátozások nélkül beengedi. A napokban nyilvánosságra került súlyos, emberéletet követelő eset is rámutat arra, hogy gyökeres fordultra van szükség az európai agrárpolitikában – hangoztatta szerdai közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A kamara szerint meg kell követelni, hogy az import termékekre is vonatkozzanak az uniós előírások. A fogyasztók pedig akkor járnak el a legjobban, ha minden esetben a magyar terméket választják.

Az Európai Bizottság által Ukrajnának nyújtott kereskedelmi kedvezmények miatt már nem csak a gazdálkodók, hanem a fogyasztók is közvetlen veszélynek vannak kitéve. A NAK az elmúlt hónapokban többször is felhívta a figyelmet arra, hogy az európai uniós piacra ellenőrizetlenül érkező ukrán mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek nemcsak gazdasági, hanem élelmiszerbiztonsági szempontból is súlyos kockázatot jelentenek – emlékeztet a kamara.

Az Európai Bizottság azonban ennek ellenére nemrég újra meghosszabbította az ukrán termékek vámmentességét.

Az elhibázott döntésnek sajnos súlyos következménye lett. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tájékoztatása szerint nemrég a szalmonella baktériummal fertőzött csirkehús került az EU-s és a brit piacra, amely a több tucat megbetegedés mellett egy ember halálát okozta.

A NAK kiemelte: az EFSA adatai szerint 2021 szeptembere óta, az ukrán vámmentesség kezdetétől összesen mintegy 500 szalmonella-fertőzést diagnosztizáltak a közösségben.

Az eset remélhetőleg lépésre kényszeríti végre az Európai Bizottságot, amely szigorúbbnál szigorúbb állategészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti intézkedéseket követel meg az uniós, így a magyar baromfitartóktól, miközben korlátozás nélkül beengedi az ellenőrizetlen körülmények között előállított, halálos baktériummal szennyezett ukrán csirkehúst – vélekedett a kamara.

Ez az eset is rámutat arra, hogy gyökeres fordultra van szükség az európai agrárpolitikában. Meg kell követelni, hogy az import termékekre is vonatkozzanak az uniós előírások. „Nem hagyhatjuk, hogy a gazdasági érdekek felülmúlják az emberélet szentségét, Brüsszelnek a nyugati nagyhatalmak helyett végre saját polgáraiért kell kiállnia” – fogalmaz közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A NAK azt ajánlja a fogyasztóknak, hogy ne dőljenek be az egyes áruházak akciós ajánlatainak. Vásárlás előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy a kiválasztott áru – legyen szó húsról, vagy bármilyen más élelmiszerről – magyar termék, hiszen ez a garanciája annak, hogy szigorúan ellenőrzött, biztonságos és nyomon-követhető élelmiszerről van szó. A hazai kiskereskedelmi szektor szereplőit pedig arra kéri a NAK, hogy a profit helyett vásárlóik biztonságát helyezzék előtérbe és részesítsék előnyben a hazai árut a bizonytalan eredetű és élelmiszerbiztonsági szempontból kockázatosabb import termékekkel szemben – szólított fel közleményében az agrárkamara.