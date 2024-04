Elindult Debrecenből a Wizz Air első isztambuli járata

Elindult a Wizz Air első isztambuli járata hétfőn Debrecenből, Antalya után Isztambul a második török város, amely közvetlenül elérhető repülőgéppel Debrecenből – közölte a légitársaság hétfőn az MTI-vel.

Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője a közleményben azt mondta, a jövőben még több olyan járat elérését teszik lehetővé, amely Debrecen és a térség utazási igényeinek kiszolgálását célozza.

A közleményben idézik Széles Diánát (Fidesz-KDNP), Debrecen turisztikáért is felelős alpolgármesterét, aki szerint a járatfejlesztés mind turisztikai, mind gazdasági szempontból fontos: ezzel ugyanis keleti irányba is elérhető lesz a világ bármely pontja az isztambuli repülőtéren keresztül, de ugyanígy Debrecen is egy olyan úti cél lesz a turisták számára, amelyet a világ bármely pontjáról elérhetnek.

A növekvő utaslétszám miatt előtérbe kerültek a repülőtéri fejlesztések, amely elsősorban az utasok kényelmét szolgálják: új utasbiztonsági berendezések telepítésével és a terminál bővítésével közel 600 millió forint értékben végeznek fejlesztéseket – jelezte az alpolgármester a közleményben.

Trubek Zsuzsa, a Wizz Air kommunikációs menedzsere a járatindítás kapcsán a közleményben azt mondta, „igazán népszerűek törökországi útvonalaink, ezért is örömteli, hogy újabb közvetlen járatot indíthatunk Isztambulba, ezúttal már Debrecenből”.

Az új járattal együtt már négy különböző útvonalon repül a Wizz Air Magyarországról Törökországba, amely jelzi az elkötelezettségét a két ország gazdasági és turisztikai kapcsolatának erősítése mellett – fűzte hozzá.

A társaság közleménye szerint a Wizz Air, Európa legzöldebb légitársasága jelenleg 207 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet. A Wizz Airt 60,3 millió utas választotta 2023-ban. A légitársaságot a közelmúltban a világ 5 legbiztonságosabb diszkont légitársasága közé sorolta a világon egyetlen, a légitársaságok biztonságát és szolgáltatásait értékelő AirlineRatings.com.

A Wizz Air korábbi közlése szerint bevétele 134 százalékkal, 3,896 milliárd euróra emelkedett a tavaly március 31-én zárult üzleti évében. A kamatok, adófizetés és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA) 134,3 millió eurót ért el, míg a megelőző üzleti évben 23,3 millió eurós veszteséget könyveltek el. A cég nettó vesztesége a 2021/2022-es 642,5 millióról 535 millió euróra csökkent.