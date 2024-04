Orbán Viktor: Mindent megteszünk, hogy a világban zajló háborúk ne veszélyeztessék a magyar családok békéjét és biztonságát!

„Tegnap éjjel bekövetkezett az, amitől tartottunk: Irán drónokkal és rakétákkal megtámadta Izraelt. A támadást elítéljük” – kezdte közösségi oldalára feltöltött videóüzenetét a miniszterelnök.

A kormányfő szerint a támadás azzal fenyeget, hogy államközi háború dúlja fel az egész Közel-Keletet.

– figyelmeztetett.

A mai napon összehívtam a Védelmi Tanácsot, hogy számot vessünk a konfliktus Magyarországra gyakorolt nemzetbiztonsági és gazdasági következményeivel. Utasítást adtam a belügyminiszternek és a terrorelhárítás vezetőinek, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják – számolt be a miniszterelnök.

Orbán Viktor kedden Brüsszelbe utazik, ahol az európai vezetőkkel áttekintik a kialakult háborús helyzetet.

– zárta szavait.

Ahogy arról már beszámoltunk Orbán Viktor a szombat éjszakai támadás után vasárnap reggel közölte, hogy délutánra összehívja a Védelmi Tanácsot.

„A közel-keleti konfliktus kiterjedése súlyos veszélyt jelent a világ és így Magyarország biztonságára is. Ezért ma délutánra összehívtam a Védelmi Tanácsot!” – írta a Facebookon.

Később az X-en ítélte el az irániak támadását.

„Elítéljük az Izrael elleni tegnap esti támadást, és imádkozunk az izraeli nép biztonságáért” – írta.

