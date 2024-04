Rhoda Scott, Roby Lakatos, Lisztes Jenő és Radics Gigi a Dohány utcai Zsinagógában lép fel

Immár másodszor rendezik meg idén a Masters & Pieces koncertet a Dohány utcai Zsinagógában. Szeptember 12-én Rhoda Scott, Roby Lakatos, Lisztes Jenő és Radics Gigi együtt ad koncertet.

Az esemény része a 26. Zsidó Kulturális Fesztiválnak, amely a magyar és zsidó kultúrák gazdag örökségét és találkozását ünnepli – közölte a szervező Green Stage Production iroda pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a Hammond orgonán játszó világhírű Rhoda Scott, Roby Lakatos hegedűvirtuóz, Lisztes Jenő cimbalomművész és Radics Gigi énekesnő a jól ismert klasszikusok mellett saját repertoárjából is előadnak darabokat, egyedi stílusban és interpretációban.

A közlemény kiemelte: a Zsidó Kulturális Fesztivál célja, hogy a főváros kulturális turizmusának fontos tényezője legyen, jelentős szerepet játsszon a budapesti zsidónegyed új alapokra helyezett turisztikai kínálatában, és hozzájáruljon annak fellendítéséhez. A fesztivál az elmúlt években a főváros művészeti életének elismert és rangos eseményévé vált; a programkínálatban minden évben könnyű- és komolyzenei koncertek, irodalmi- és gyermekprogramok szerepelnek hazai és nemzetközi fellépőkkel.

A Hammond-orgona királynőjének tartott, Magyarországon rendszeresen fellépő, világhírű Rhoda Scott az amerikai gospel zene egyik legautentikusabb képviselője. Egészen fiatalon egy harlemi klubban lépett fel először, és gyorsan kiderült, hogy különleges tehetsége van a spirituális hangzásvilág és a dzsessz elegyítéséhez. 1962-ben már saját triót alapított, majd diplomát szerzett a Manhattani Zeneiskola zeneelmélet szakán. Tehetségére felfigyelt a híres dzsesszzongorista, Count Basie, aki meghívta a harlemi klubjába, itt találkozott Louis Armstronggal, Ella Fitzgeralddal és Ray Charlesszal. Stílusára jelentős hatással volt a párizsi zenepedagógus, Nadia Boulanger, akinek tanítványa volt mások mellett Quincy Jones, Astor Piazzolla és Michel Legrand is.

Az unortodox cigány fúziós zene megalkotójának tartott hegedűvirtuóz, Roby Lakatos a Carnegie Halltól a Vatikánon át a londoni Albert Hallig a világ leghíresebb koncerthelyein lépett már fel. Nemzetközi ismeretségét elsősorban annak köszönheti, hogy hegedűjátéka egyedi hangzású és stílusú; a magyar cigányzenét újította meg azzal, hogy a klasszikus, a balkáni és az ortodox zsidó zenét a dzsesszel párosította.

Lisztes Jenő cimbalomművész tizenkét évesen megnyerte a Rácz Aladár Cimbalomversenyt, diplomáját 2010-ben szerezte a Zeneakadémián klasszikus cimbalom szakon. Fellépett a New York-i Carnegie Hallban, az amszterdami Concertgebouw-ban és a bécsi Musikvereinben is. Rendszeres vendége a Budapesti Fesztiválzenekarnak és a Londoni Szimfonikusoknak, szólistája és szólamvezetője a 100 Tagú Cigányzenekarnak, dolgozott együtt Hans Zimmer filmzeneszerzővel is. 2015-ben Serei Dániel dobossal és Schildkraut Vilmos bőgőssel saját triót alapított Lisztes Jenő Cimbalom Projekt néven.

Radics Gigi tizenöt évesen, 2002-ben megnyerte az egyik legnézettebb hazai televíziós tehetségkutatót, és azóta Magyarország egyik legnépszerűbb női előadójává vált. Nemzetközi színtéren is ismertté vált, fellépett a Montreux-i Jazz Fesztiválon és az olasz Auditorium di Milanóban is. 2013-ban Vadonatúj érzés/Daydream című dala komoly rádiós siker volt, 2015-től szerepelt az István, a király című rockoperában, tehetségére Quincy Jones világhírű amerikai producer is felfigyelt. Többször láthatták a nézők A Dal című műsorban.

A szervezők közleménye kitér arra, hogy látogatóknak a szeptember 12-i koncerten a Dohány utcai Zsinagógában be kell tartaniuk a zsidó hitéleti előírásokat; a férfiaknak kizárólag fedett fejjel, nőknek fedett vállal lehet benntartózkodni.

A kiemelt képe: Radics Gigi énekes (Fotó: MTI/Kallos Bea)