Berobbant az áprilisi nyár, vasárnap 85 éves melegrekord is megdőlhet

A hőmérséklet több helyen is elérte ma a 25 fokot. A nyárias melegben sokan kirándultak és a vízpartok is megteltek. Bár vannak, akiket már most megvisel a szokatlan időjárás, a java még csak ezután következik. Vasárnap akár 85 éves melegrekord dőlhet meg Magyarországon.

Csak úgy hemzsegtek az emberek a Duna-parton. A felnőttek napoztak, a gyerekek pedig homokvárakat építettek a nyári melegben. „Szép a kilátást, a gyerekek játszanak, mennek be a vízbe, dobálják a köveket” – mondta egy járókelő. Kapcsolódó tartalom Marad a nyár egész hétvégére A hétvégén száraz és egyre melegebb idő várható hazánkban. A kedvező időjárás miatt mindenki a szabadba vágyott. Voltak, akik sétáltak, mások kerékpároztak. „Játszóterezünk, eszünk egy jó lángost, egy hekket és élvezzük a tavaszt” – sorolta az egyik szülő. Megtelt a Balaton-part is. Jellemzően családok érkeztek azért, hogy közösen élvezzék ki a nyárias időt Az éttermeknek is kedvez az időjárás. Azt mondják a hazaiak mellett egyre több a külföldi vendég. Amikor meleg van, olyan a forgalmuk, mint a nyári szezonban. „Tavaszhoz képest a hétvégék nagyon erősek, majdnem olyan, mint egy szezonos forgalom. Nagyon örülünk neki” –mondta Görög Georgina a Sió Halsütő Étterem tulajdonosa. Túrázók lepték el a gyulai vár környékét. A jó idő csak úgy vonzza a kirándulókat, sokan csak egy napra érkeznek, mások hosszabb időt töltenek a településen. „Itt nyaralunk egy hetet, sétálunk fürdünk és élvezzük az időt” – hangsúlyozta az egyik üdülő. Kapcsolódó tartalom A hétvégén még nyárias idő, majd óriási fordulat várható Az április eleji, többször nyáriasan meleg és száraz idő után a jövő héten jön a fordulat. Voltak, akiket megzavart az évszaktól eltérő időjárás, akadt például olyan, aki megfeledkezett a fényvédelemről, pedig már szüksége lett volna rá. „Kicsit elvesztettem a fonalat és azt hittem, hogy nyár van és mindig meglepődök, hogy tavasz van, elő is jött már a nap allergiám. Napolajat kell sajnos, hogy kenjek magamra” – magyarázta egy napozó. 26 fokot mutatott a hőmérő délután Debrecenben. Olyan meleg volt, hogy már szinte mindenki nyári ruhában sétált a belvárosban. Ragyogó napsütésben készülnek a fotók egy leendő házaspárról is. Diána és János rosszabb időre készült. Azt mondják a szerencse mellettük van, a lakodalmat ugyanis külső helyszínen tartják.

A hőmérséklet szombaton országszerte 22 és 25 fok között alakult napközben. Az emberek többsége ugyan örül a hirtelen jött nyárnak, a krónikus betegek szervezetét azonban megviselheti a hőmérséklet ingadozás. Ilyenkor gyakoribb a szív- és érrendszeri betegségek súlyosbodása. „A melegfrontnál elég gyakori a szívelégtelenség. Most is kezelünk szívelégtelen betegeket és amikor jön a hidegfront, akkor szintén a vérnyomás ingadozás, a vérnyomás kiugrás gyakori probléma, ennek súlyos szövődményei lehetnek” – részletezte Blaskovits Anita, a Békés Vármegyei Központi Kórház Intenzítv Terápiás Osztály ügyeletvezetője. Még az állatok viselkedése is megváltozott a szokatlanul nyárias hőmérséklet miatt. Fáradtabbak voltak és többségük pihenéssel töltötte a napot. „Ez az állatok számára is furcsa, hiszen nem vedlették át a téli szőrzetüket nyárira és emiatt azért sokkal melegebbnek érzik ők is ezt a napot, mintha nyári szőrben lennének” – magyarázta Veprik Róbert a Szegedi Vadaspark ügyvezető igazgatója. Kapcsolódó tartalom A korán jött meleg idő miatt már találni nyitva tartó strandokat, de a legtöbb fürdőhely csak pünkösdre nyit ki A kifejezetten meleg áprilisi időjárás miatt már most is találhatunk nyitva tartó strandokat. E hét közepén forró levegő áramlott be a Kárpát-medencébe, ennek hatására emelkedtek a napi csúcshőmérsékletek 25 fokra. A legmelegebb nap vasárnap lesz, akár 30 fokot meghaladó hőmérsékletre is számítani kell, amivel 85 éves melegrekord dőlhet meg. Kiemelt kép: Shuterstock