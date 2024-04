Több ezer ukrán menekültnek segített az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten

Az Ökumenikus Segélyszervezet már több ezer menekültnek segített Budapesten a másfél éve működő Ukrajnai Menekülteket Támogató Központjában – mondta a szervezet elnök-igazgatója a közmédiának, miután fogadta Kárpátalja kormányzóját pénteken.

Lehel László elmondta, hogy Viktor Mikita kormányzó folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységüket, rendszeresen találkoznak, és sok segítséget kapnak tőle például a más kormányzóságokkal történő kapcsolatfelvétel során.

A háború több mint két évvel ezelőtti kirobbanása óta több mint ötszázezer embernek segítettek Ukrajnában és Magyarországon

– közölte, hozzátéve, hogy a szervezet szinte minden ukrán megyében jelen van, több helyszínen nyitott irodát, és ők „viszik az ukrajnai támogatások fő vonalát”.

Viktor Mikita kiemelte, a kormányzóság a háború első napjaitól együttműködik a segélyszervezettel, a közös munkájuk pedig nagyon eredményes: óvodát, iskolát újítottak fel, anyaotthonokat építettek, valamint a belső menekült anyák és gyermekeik segítésében is nagy szerepet játszott a szervezet.

Elmondása szerint budapesti látogatásának célja kettős: egyrészt találkozik a magyar fővárosban élő ukrán menekültekkel, valamint átbeszélik a segélyszervezettel az eddigi együttműködést és annak jövőbeli folytatását. Olyan jövőbeli projektekről is beszélnek, mint a nyárra tervezett sporttáborok azon gyerekeknek, akik Ukrajna frontközeli régióiban élnek – fűzte hozzá a kormányzó.

Szót ejtenek majd továbbá arról is, hogy Harkiv megye energetikai rendszere szinte teljesen megsemmisült, állandó áramkimaradásokkal küzdenek, ezért az ott élőknek generátorokra, napaelemekre, töltőállomásokra van szüksége

– közölte Viktor Mikita.

Sipos Zoltán a központ intézményvezetője arról beszélt, hogy a VIII. kerületi irodában eddig 1300 családnak, azaz több ezer embernek segítettek már.

A központban szükség szerint természetbeni adományokkal, higiéniai termékekkel, utalványokkal segítik a menekülteket, továbbá támogatják őket a munkaerőpiaci elhelyezkedésben, az ügyintézésben, a nyelvtanulásban és segítenek a tolmácsolásban.

Egyszerre nyújtanak humanitárius segítséget és támogatják az integrációt: 25 gyereknek biztosítanak rendszeresen napközbeni gyermekfelügyelet, jogi és pszichológusi segítséget is igénybe lehet venni, és lakhatást is biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. Tavaly 77 embert szállásoltak el. Egyedülálló krízisambulanciát működtetnek a kapcsolati erőszak áldozatainak, valamint közösségi programokat szerveznek. Utóbbiakra nagyon nagy az igény, az előző évben 650-en vettek részt ezeken – számolt be róla az intézményvezető.

Viktor Mikita a nap folyamán ellátogat a segélyszervezet országos központjába is, ahol találkozik a szervezet humanitárius programjának központi koordinációjában részt vevő munkatársakkal.

A kiemelt kép illusztráció.