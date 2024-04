A sport hozzájárul a fejlődés és béke megvalósításához Szili Katalin szerint

A sport hozzájárul a társadalmi kohézióhoz, az egészséges életmódhoz, a konfliktusok békés rendezéséhez, előmozdítja a toleranciát, a tiszteletet, a nők és a fiatalok, valamint az egyének és közösségek társadalmi szerepének megerősítést – jelentette ki pénteken Szili Katalin.

A miniszerelnöki főtanácsadó a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány és a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ által szervezett a Sporttudomány és innováció – Produktivitás és ami mögötte van című konferencián tanácskozáson a sport és fenntarthatóság kapcsolatáról beszélt.

Mint mondta,

a fenntartható fejlődés azt az új szemléletmódot jelenti, amelyben a gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai kérdéseket együtt kezelik, és a rendszerszintű problémákra rendszerszerű válaszokat adnak.

A fenntarthatóság kérdéskörbe a kultúra és a sport is beletartozik – emelte ki. Hozzátette, hogy éppen ezért a fenntartható fejlődési célok között is szerepel az egészség és a jóllét, amelyhez a sport is hozzájárul.

Kapcsolódó tartalom

Előadásában részletesen ismertette azokat a globális kihívásokat, amelyekre a fenntartható fejlődésnek választ kell találnia. A kihívások között említette a népességrobbanást, a környezetszennyezést, az elsivatagosodást és a túlfogyasztást.

A sportolóknak és a sportvezetőknek köszönetét fejezte ki mindazért, „amit a nemzet hírnevének öregbítéséért tesznek”.

Úgy fogalmazott, az a legszebb teljesítmény, amit ők adnak a nemzetnek.

A konferencián felszólalt mások mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja, Petri László, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány igazgatója, Rátgéber László, a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ igazgatója, valamint Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja és Liszkai Dezső, a Labdarúgó Módszertani Központ igazgatója is.

A tanácskozás az edzőlegendákról szóló kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amelyen Kemény Dénes, Mocsai Lajos és Rátgéber László vett részt.

Kiemelt kép: Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)