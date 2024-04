A hit jelentősen hozzájárul a társadalom erősítéséhez Soltész Miklós szerint

Nagy örömmel tölt el, hogy egy állami fenntartású intézményben van egy kápolna, hiszen a hit jelentősen erősíti a társadalmat, ezt pedig mindenkinek tiszteletben kell tartania – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium kápolnájában.

Az Adorján Attila Munkácsy-díjas festőművész 14 festményből álló keresztút-kompozíciójának felavatása és felszentelése alkalmából tartott eseményen Soltész Miklós arról beszélt, hogy amikor belépett az iskolába, meghatódottság és a megdöbbenés érzése egyszerre kerítette hatalmába; annyira erős benyomást tett rá a hely, hogy az valósággal lenyűgözte.

Hozzáfűzte, hogy az imádság mindenkinek fontos, azoknak is, akik most még csak Istent keresik, és egy ilyen kápolna útmutatása – a keresztúttal együtt – őket is erősítheti abban, hogy gyakorló hívőkké váljanak.

Egyedülálló ez a tanintézmény azért is, mert bár az elmúlt években számos egyházi iskola újulhatott meg, de ilyen léptékű felújításra nem volt példa, és ezt a csepeliek már nagyon megérdemelték

– fogalmazott.

Az atlétikai stadion megépítésével együtt ez az iskola is bizonyság arra, hogy az elmúlt években, évtizedekben mennyi pozitív változás, fejlődés történt Csepelen – hangsúlyozta az államtitkár.

Soltész Miklós a jelenlévő diákoknak azt mondta, ha bármi fontos a számukra, ha bármit el szeretnének érni az életben, akkor a tanulás és a család mellett a hit is elengedhetetlen.

Hiszen hittel sokkal nagyobb célokat is elérhet az ember, mint amekkoráról álmodhat, hiszen „a szenvedés vége mindig a feltámadás, és hittel küzdeni mindig sokkal nagyobb erőt és lehetőséget jelent” – közölte. Az államtitkár külön köszönetet mondott a műalkotást felajánló Németh Szilárd (Fidesz) országgyűlési képviselőnek, a Jedlik Ányos gimnázium „öregdiákjának”.

Bese Benő, a gimnázium igazgatója köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavaly augusztusban birtokba vett, újjáépített gimnázium mindannyiuk számára olyan lehetőség, amelyet meg kell becsülni, azzal jól kell sáfárkodni, hiszen lehetőségeit tekintve ez több is mint egy iskola, Magyarországon, de egész Európában is különlegesnek számít.

A gimnázium nagyban hozzájárul és minden lehetőséget megad ahhoz, hogy diákjaikból egészséges és értelmes emberek legyenek, és ezekhez a lehetőségekhez tartozik az iskola kápolnája is, annak ellenére, hogy a Jedlik Ányos Gimnázium nem egyházi intézmény – tette hozzá.

A kápolna, amely most ezzel a kompozícióval tovább gazdagszik, mindenki számára nyitva áll, aki akár csak egy kis békére, csendre vágyik

– hangsúlyozta az igazgató.

A kompozíciót Spányi Antal, a Székesfehérvári egyházmegye püspöke római katolikus szentmise keretében áldotta meg. A püspök többek között arról beszélt, hogy először tart szentmisét ebben a kápolnában, és az ezt mostantól díszítő műalkotás nemcsak Krisztus szenvedését idézi elénk, hanem megváltottságunkat is tanítja.

Elmondta, hogy nagy örömmel érkezett elvégezni a felszentelés szolgálatát, hogy ezen a keresztúton és a kápolnán is ott legyen Isten áldása. Legyen ez a hely olyan, ahol a hit erejének segítségével mindenki megérezheti Isten közelségét – hangoztatta a Székesfehérvári egyházmegye püspöke.

Az eseményen elhangzott, hogy a Jedlik Ányos gimnázium felújítása 2023 augusztusában fejeződött be Magyarország legnagyobb állami iskolafelújítási beruházásaként, a tanintézmény 21 milliárd forintból újult meg a kormány támogatásának köszönhetően.

