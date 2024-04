Varga Miklós a hirado.hu-nak: Nem szeretném, hogy egy platformon említsenek Magyar Péterrel

Lapunknak Varga Miklós énekes nyilatkozott Magyar Péter múlt heti tüntetésével kapcsolatban, ahol az előadóművész Európa című dalát is lejátszották. A művész elmondta, hogy bár több más ellenzéki tüntetésen is felhasználták már a dalát, amivel nincs gondja, azonban Magyar Péter múlt hétvégi tüntetésének kontextusa más értelmezést adott a szerzeményének. Varga Miklós mellett több érintett művész is felháborodásának adott hangot művei politikai színezetű felhasználása miatt.

„Már csak az elegancia miatt is megkérdezhetnék a politikai rendezvények szervezői az előadóművészeket, hogy hozzájárulnak-e, hogy nyíltan politikai tartalmú eseményeken felhasználják a szerzeményeiket” – fogalmazott Varga Miklós énekes a hirado.hu-nak adott válaszában. Lapunk azzal kapcsolatban kérdezte az ismert előadóművészt, hogy a múlt hétvégén Magyar Péter tüntetésén többek között az ő, Európa című dalát is lejátszották. Kapcsolódó tartalom Egyre több információ utal arra, hogy Magyar Pétert külföldről segíthetik Magyar Péter a külföldi támogatókról szóló részt töröltette a Blikk videójából. „Nem ez volt az első eset, hogy a dalom elhangzott egy ellenzéki eseményen, amivel nincs is gondom, hiszen a szerzői jogi törvény alapján egy már nyilvánosságra hozott dal előadható bármilyen eseményen, amennyiben nem történik rajta változtatás” – mondta a művész. Azonban úgy véli, hogy Magyar Péter politikai rendezvényének kontextusa más értelmezést adott dalának. Varga Miklós hangsúlyozta: nem szeretné, ha a személyét bármilyen formában is egy platformra helyeznék Magyar Péterrel. „Van saját politikai értékrendem, és van olyan politikai oldal, amelyet támogatok. Többször is kiálltam mellettük, le sem tagadhatnám” – mondta. A művész azt is hozzátette: Magyar Péter tüntetése után a saját hivatalos Facebook oldalán is több olyan visszajelzést kapott a rajongóitól, amelyek szerint sokan azt hitték, hogy ő is csatlakozott az új ellenzéki mozgalomhoz. Egyelőre nincs joggyakorlat Magyar Péter tüntetése nem maradt visszhang nélkül a művészvilágban. Erről az Index.hu írt részletesen, miszerint több magyar előadóművész is felháborodásának adott hangot, amiért szerzeményeiket felhasználták. A lap megszólaltatta az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületet, akik elmondták, hogy „bármilyen rendezvényen való zenefelhasználás az Artisjusnak való jogdíjfizetés fejében engedélyezett. Nem jelentenek kivételt a politikai gyűlések sem.” Mint írták, a rendezvény után nagyjából egy héten belül szokták várni a jogdíj megfizetését. Ugyanakkor azt is elmondták: a szerzői jogi törvény arra is lehetőséget biztosít, hogy amennyiben valaki úgy érzi, hogy „olyan környezetben szólal meg a dala, ami az ő személyére nézve sérelmes”, akkor ezzel közvetlenül megkereshetik az esemény szervezőjét. Kapcsolódó tartalom Origo: Magyar Péter barátnője elszólta magát, hogy külföldről támogatják őket Az erről szóló részt azonban töröltették egy videóról. A szerzői jogvédő iroda azonban emlékeztetett, hogy „ennek értelmezésére Magyarországon nincs kialakult joggyakorlat.” A lap kiemelte, hogy a Blikknek nyilatkozó Demjén Rózsi is felháborodásának adott hangot. A művész hangsúlyozta: nem az a kérdés, hogy valamely előadó kormányközeli vagy ellenzéki, hanem hogy jogszerű volt-e a szerzeményének felhasználása. Mint mondta, semmilyen tudomása nem volt dalának felhasználásáról, így engedélyezni sem tudta azt. „Remélem, senki nem hiszi el, hogy az egyik legkedvesebb dalomat egy ilyen politikai cirkuszhoz engedélyezem!” – húzta alá. A cikk szerint sem a Kormorántól, sem az Ismerős Arcoktól nem kértek engedélyt a dalok lejátszására. Ugyanakkor voltak olyan előművészek is, akik „teljes mellszélességgel álltak a tüntetés mellé.” Kiemelt kép: Varga Miklós énekel a Duna Médiaszolgáltató által szervezett VI. Duna Napon, az erdélyi Torockón 2019. június 1-jén. (Fotó: MTI/Biró István)