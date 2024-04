KIM: Egyeztetés kezdődött az állami fenntartású egyetemek bérfejlesztéséről

Az állami fenntartású egyetemek bérfejlesztéséről kezdődött egyeztetés a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint az állami egyetemek képviselői között csütörtökön – tudatta a tárca innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkársága az MTI-vel közleményben.

Az egyeztetésen a minisztérium képviseletében Hankó Balázs felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkár és Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár vett részt.

Az egyeztetésen az államtitkár hangsúlyozta, hogy

a kormány az elmúlt években lépcsőzetesen emelte a béreket: 2016-ban 15 százalékos béremelés, 2017-re 27 százalékos béremelés, majd 2021 őszén 15 százalékos, míg a 2022-es évben szintén 15 százalékos bérfejlesztés valósult meg a felsőoktatás valamennyi területén.

Kiemelte, hogy a legutóbbi béremelés 45 ezer foglalkoztatottat érintett, összesen éves szinten 64 milliárd forint mértékben. Hangsúlyozta azt is, hogy a fenntartói adatok alapján az állami egyetemek esetében azt látják, hogy átlagosan az egyetemi tanársegédi havi kereset 450 ezer forint, az egyetemi adjunktusi 550 ezer forint, az egyetemi docensi 800 ezer forint, az egyetemi tanári pedig 1,2 millió forint.

A tárgyalás során az állami fenntartású egyetemek képviselői számára megerősítették az egyeztetések folytatásának szükségességét, az egyes egyetemek, képzési területek egyedi szempontjainak áttekintését, amely alapul szolgálhat a kormány döntésének előkészítésére.

„A kormány szeretné a felsőoktatási béreket is emelni, de türelmet kérünk. A mostani háborús időszakban rendkívüli kiadások terhelik az országot. A kormány ebben az évben jelentős béremelési programot indított a tanároknak, az óvónőknek, és emelte az ápolók bérét is, ezek óriási költségvetési ráfordítást igényelnek. Brüsszel és egyes nyugati vezetők háborúpárti politikája miatt a háború végét nem látni, ez az ország pénzügyi teherviselésére is kihat” – áll az államtitkárság közleményében.

