Gyopáros Alpár: Csaknem 40 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Zalába

Csaknem 40 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Zalába a 2019 óta zajló Magyar falu program (MFP) keretében – közölte csütörtökön Kustánszegen a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Gyopáros Alpár a csaknem 500 lelkes zalai falu fejlesztéseit megismerve beszélt arról, hogy az MFP olyan program, amelyet maguk a falvak írnak, a kistelepülések irányítói, a civil szervezetek vezetői és az egyházközségek elöljárói a saját igényeikhez igazíthatják a pályázataikat.

Az elsősorban a falvak életminőségnek javítását célzó program több alprogramot is tartalmaz,

így lehetővé válik a falusi otthonteremtési támogatásokra, az állami utak fejlesztésére, a falusi vállalkozások és kisboltok támogatására is pályázni.

A kiírások elsősorban az önkormányzatoknak szólnak, hiszen többségében ők biztosítják azokat a szolgáltatásokat, amelyek a helyben élők körülményeit javítják – jelezte a kormánybiztos.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette, hogy a rendkívül aprófalvas Zalába eddig közel 40 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, amelyből az 1. számú választókerület településeinek több mint 10 milliárd forint jutott.

Vigh László, a körzet országgyűlési képviselője (Fidesz) úgy fogalmazott, az MFP az egyik legsikeresebb fejlesztési program az országban.

A forráshiányos települések számára azért is kedvező, mert az eredményes pályázataikra elnyert összeget rövid idő alatt meg is kapják. A korábban elhanyagolt falvakba ma már egyre többen költöznek, sok helyütt elfogytak az üres házak és a házhelyek is – tette hozzá Vigh László.

Bécs Tiborné polgármester (független) elmondta: az elmúlt években több mint tíz pályázaton 78,5 millió forintot nyert el a település. A támogatások révén egyebek közt felújították az önkormányzati hivatalt, szigetelték a kultúrház épületét, sportparkot alakítottak ki, illetve útszakaszokat aszfaltoztak, nemrég pedig egy játszótér kialakítására nyertek pénzt.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)