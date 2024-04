Juhász Hajnalka: A faültetés nem az egyénről, hanem a közösségről szól

A faültetés nem az egyénről, hanem a közösségről szól, hiszen aki fát ültet, az a jövőbe fekteti a reményét – mondta Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke, országgyűlési képviselő kedden a Bács-Kiskun vármegyei Kalocsán.

A politikus a párt Ültessünk, hogy élhessünk! elnevezésű teremtésvédelmi kezdeményezése kapcsán elmondta: a fásítási program célja, hogy 2030-ra a jelenlegi 22 százalékról 27 százalékra nőjön az erdőterületek aránya Magyarországon.

Hangsúlyozta: a jelenlegi mintegy 2 millió hektárnyi erdőterület 4-5 millió tonna szén-dioxidot tud elnyelni. Ez a legnagyobb értéke a fáknak, ez a legfontosabb üzenete a faültetéseknek – fűzte hozzá.

Juhász Hajnalka kiemelte, programjuk a biodiverzitás megőrzéséről és a környezettudatosságról szól, és ahogy a kereszténydemokraták vallják:

„nem kihasználni akarjuk a természetet és a környezetet, hanem megvédeni, megóvni és továbbörökíteni az utódaink számára”.

Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei közgyűlés alelnöke, a KDNP Bács-Kiskun Vármegyei elnöke arról szólt, hogy a fa végigkíséri az ember életét: akárcsak a bölcső, a koporsó is fából készül, Krisztus szenvedése a keresztfán ért véget, és Noé fából épült hajón mentette meg az emberiséget.

A fát azonban nemcsak használni kell, hanem ültetni és táplálni is – hangsúlyozta a politikus.

Font Sándor (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője szerint fontos, hogy a fákat egy játszótér mellé ültetik, hiszen a felnövekvő generáció együtt fejlődik a növényekkel, amelyek szimbolikusan az egész emberiség és a föld jövőjét is védik.

Felidézte, hogy Kalocsán az elmúlt több mint négy évben már csaknem 630 fát ültettek, gondosan ügyelve arra, hogy a pótlása mindig többszöröse legyen egy-egy kivágásra ítélt fának.

Filvig Géza (Fidesz-KDNP), Kalocsa polgármestere arról beszélt, hogy mindig is kiemelt figyelmet fordított a város vezetése a kisgyermekes családokra, ezért is épült a kertvárosba játszótér és sportpark, amelyet a jövőben egy gyümölcsös is kiegészít.

Az Ültessünk, hogy élhessünk! elnevezésű program keretében a városrész parkjába 13 gyümölcsfát, köztük vadalma- és vadkörtefákat, cigánymeggyet és kajszit, valamint két feketeberkenye-cserjét ültettek el.