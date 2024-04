Mutatjuk, milyen előnyei lesznek az új otthonfelújítási programnak

Több nagy előnye is lesz az új otthonfelújítási programnak az elemzők szerint. Ilyen például, hogy a támogatás hitelrésze kamatmentes lesz, illetve nagyobb támogatáshoz juthatnak az alacsonyabb jövedelműek. A kormány pénteken jelentette be, hogy elindítja az új otthonfelújítási programot. Az egyik fontos előírás lesz, hogy a felújítással 30 százalékkal csökkenteni kell az energiafelhasználást. Pályázni várhatóan június elejétől lehet majd.

Pénteken jelentette be a kormány az új lakásfelújítási program részleteit. A tervek szerint 108 milliárd forintra pályázhatnak az 1990 előtt épült családi házak tulajdonosai otthonuk korszerűsítésére. A támogatás összege legfeljebb 6 millió forint lehet, amelynek egy része vissza nem térítendő támogatás, a másik része pedig kamatmentes kölcsön lesz.

A híradónak nyilatkozó elemző szerint ez a program hasonló, mint amilyen a korábbi volt, de talán előnyösebb, mint a régebbi.

„Az új lakásfelújítási programnak több nagy pozitívuma is van az elsőhöz képest. Az egyik az, hogy ezt olyanok is igénybe vehetik, akik nem nevelnek kisgyermeket, míg az elsőnél ez feltétel volt. Tehát, gyermektelenek, akár olyanok is, akiknek már nagy gyermekük van. A másik nagy pozitívum, hogy az elsőnél ott kedvezményes kamatozású volt a hitelrész, itt viszont teljesen kamatmentes az az összeg, amit hitelbe kapnak az igénylők. A harmadik pedig az, hogy az alacsonyabb jövedelműek, azok nagyobb támogatást kaphatnak” – fogalmazott Tóth Levente, a Bank360 Csoport vezető elemzője.

A tervek szerint június elejétől lehet majd pályázni az új kedvezményre, amit a kereskedelmi bankok MFB pontjain lehet majd igényelni.

Az igénylés személyi feltételeiről még nem sokat tudni. Az eddigi támogatásoknak – legyen szó a csok-ról, vagy a csok pluszról, illetve a korábbi otthonfelújítási programról – előírás volt a megfelelő TB jogviszony, a köztartozásmentesség, vagy éppen a büntetlen előélet. A kormány nagyjából 20 ezer igénylésre számít.

A kiemelt kép illusztráció.