Dömötör Csaba: A Lánchíd felújítása kapcsán egyre terebélyesedik a botrány

Az M3-as metró felújításáról, a nemzetközi roma napról és a férfiak nyugdíjba vonulásáról is volt szó hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt.

Napirend előtt megemlékezések

A napirend előtti felszólalásokat megelőzően az Országgyűlés egyperces néma felállással emlékezett meg Gyenesei István korábbi független képviselő, önkormányzati miniszterről és Lajtai István, volt MSZP-s képviselőről.

LMP az M3-as metró felújításáról

Ungár Péter (LMP) arról beszélt, ma a két nagy pártpolitikai tömb csatározása elveszi a valódi városfejlesztés lehetőségét. Nem szakpolitikusok, hanem pártpolitikusok felügyelték és felügyelik most is a fővárosi cégeket – jegyezte meg, majd kitért az M3-as metró felújítására.

Felidézte: Karácsony Gergely főpolgármester két dolgot ígért az M3-as metró „korrupt felújításával” kapcsolatban, börtönt az elkövetőknek és légkondit az utasoknak. Börtönbe senki sem ment és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes bejelentette: idén sem lesz légkondi a metrókocsikban – mondta.

Az LMP-s politikus szóvá tette a fideszes főpolgármester-jelölt férjének, a honvédelmi miniszter cégének az érdekeltségét, és feltette a kérdést, milyen megállapodás alapján jött létre a „fővárosi nagykoalíció”, mennyit adtak át a másik oldalnak azért, hogy ne legyen semmilyen jogkövetkezménye a metró kocsik beszerzésének?

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte: az M3-as metró felújítása legalább megvalósult, szemben a korábbi állapottal, amikor csak beszéltek róla, de nem történt semmi.

Arról, hogy a főváros miért döntött úgy, nem klimatizálja a metrókocsikat, nem a kormányt, hanem a főpolgármestert és a baloldali városvezetést kellene megkérdezni.

Rámutatott: a fővárosnak lett volna és most is lenne lehetősége, hogy beruházásokat valósítson meg. Felidézte, hogy Karácsony Gergely 210 milliárd forintos többlettel vette át a városvezetést, az iparűzési adó 40 százaléka Budapestre érkezik úgy, hogy a lakosságszám nem éri el a 20 százalékot.

A Széchenyi 2020 program részeként 1253 milliárd forintos támogatást ítéltek oda Budapestnek – tette hozzá. Részletezte a kormányzati támogatás mellett megvalósuló fővárosi fejlesztéseket, majd kitért a Lánchíd felújítására.

Azt mondta, a Lánchíd felújítása kapcsán egyre terebélyesedik a botrány, és fennáll a gyanú, hogy számlagyárat működtetett a baloldal, több száz milliót utalva tovább.

Párbeszéd a nemzetközi roma napról

Berki Sándor (Párbeszéd) az április 8-án tartandó nemzetközi roma napról emlékezett meg, amelynek Magyarországon is egyre nagyobb a hagyománya. Magyarország történetének és kultúrájának szerves részévé vált a cigányság. Sorsközösségünk és a közös értékeink formáltak egy nemzetté – húzta alá.

Hozzátette: mégis sokszor érzik, méltánytalanul háttérbe szorulnak a közéletben, az előítéletek a cigánysággal szemben időről-időre felerősödnek. Felidézte a cigány emberek ellen elkövetett 2008-2009-es gyilkosságsorozatot, és kitért arra: támogatja, hogy február 23-át a cigányság elleni terrorcselekmények gyásznapjává nyilvánítsák.

Szólt arról is, még nagyon sok a teendő a leghátrányosabb helyzetű, gyakran a társadalom perifériáján élő honfitársaink felzárkóztatása érdekében, de a magyarországi cigányságnak nem szabad másokra várnia, a saját kezébe kell vennie a sorsát.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szintén arról beszélt, mindenkit megdöbbentett, hogy cigányembereket előre kitervelt és aljas módon támadtak meg. Mindez a Gyurcsány-kormány idején történt

– idézte fel.

Hozzátette: akkor nem tudták megvédeni a cigány honfitársainkat. Kitért arra, hogy 2010 után fogadták el a gyűlöletbeszéd és az egyenruhás bűnözés büntetését, illetve 2011-ben a Btk. elfogadásával minden hazai nemzeti és etnikai csoport védelmét sokkal magasabb szinten garantálták.

A szigorú büntetőpolitika is segített abban, hogy ma nagyobb biztonságban vannak a cigány honfitársaink, mint 2010 előtt – hangsúlyozta.

Kitért arra is: van hozzáállásbeli különbség a liberális, baloldali és a mostani kormány között. A baloldal jogvédő álláspontra helyezkedik, míg a mostani kormány szerint az a jó, ha mindenkinek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy munkát tudjon vállalni és törvényes keresetből tudja a családját eltartani, a gyermekeket taníttatni.

Mi Hazánk: A férfiak is mehessenek negyven év munkaviszony után nyugdíjba

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt szorgalmazta, hogy negyven év munka után a férfiak is mehessenek nyugdíjba. Az ellenzéki politikus első helyen egészségügyi indokokat nevezett meg, de mint mondta, ez méltányos és a társadalmi hasznosság szempontjából is kívánatos lenne.

Az OECD felmérése szerint a férfiak nyugdíjban eltöltött ideje alapján Magyarország az utolsó előtti helyet foglalja el az EU-ban, a várható időtartam öt évvel marad el az unió átlagától és kilenc évvel az e téren élen álló országokétól.

Ha az egészségben eltöltött éveket tekintik, akkor még szomorúbb a helyzet, úgy kell 65 éves korukig dolgozni, hogy ez az időtartam 61,5 év. Szólt arról is, hogy bizonyos krónikus betegségben elhunyt férfiak száma nőtt 2010-hez képest.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára felidézte, hogy Dúró Dóra és korábbi pártja nem szavazta meg a nők negyven év utáni nyugdíjba menetelét sem. Kicsit talán hiteltelen amit mond, de megérti az aggodalmat – fogalmazott.

Rámutatott: a kormány 2010 óta családokban és nem külön nőkben és férfiakban gondolkodik.

Részletezte a kormány családokat támogató intézkedéseit, többi között, hogy 2023 január 1-től tíz munkanap jár az apáknak gyermekük születése vagy örökbe fogadás esetén. Ezt az apa kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni.

Jobbik: Tegyük rendbe Budapestet!

Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő, pártja főpolgármester-jelöltje azt mondta, akinek fontos a hagyományok tisztelete, valamint a szabadság és a rend jó egyensúlya, az a főpolgármester-választáson nem szavazhat sem „a fideszes egypárti túlhatalom” jelöltjére, sem a „balliberális tömb” „alkalmatlan” jelöltjére. Szerinte mindkét oldal zsákmánynak tekinti Budapestet.

Közölte: ellenzi a Rákosrendezőre tervezett „maxi Dubajt”, ehelyett bérlakásprogramot indítana, és felülvizsgálná a szerinte rosszul kialakított kerékpársávokat. A Lánchíd ügyében a kormányt arra szólította fel, hogy azonnal fizessen ki 6 milliárd forintot a felújításra, Karácsony Gergely főpolgármestert pedig arra, hogy írjon ki helyi népszavazást, lehessen-e autóval áthajtani a hídon.

Vitára hívta az összes főpolgármester-jelöltet.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára arra emlékeztetett:

a Jobbik támogatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét 2019-ben, majd négy évig nem szólalt meg az eltűnt fővárosi források, a közlekedési problémák, a parkok rendbetétele vagy a „guruló dollárok” ügyében.

Úgy vélte, ez egy alku volt, amiért cserébe Karácsony Gergely nem ítélte el a Jobbik korábbi antiszemita megnyilvánulásait.

MSZP: Vessünk véget az óriásplakát-háborúnak!

Komjáthi Imre (MSZP) arra szólította fel a pártokat, hogy másfél évtized „plakátháborúja” után próbáljanak meg valami mást, „valami emberit” mutatni, és foglalkozzanak a valódi társadalmi problémákkal. Bírálta a CÖF „megvették őket kilóra” feliratú plakátjait, és a kormány „álközszolgálati hirdetéseit”, de azt is megjegyezte, hogy a DK pedofíliát hazafisággal összemosó plakátjai előtt sem jó közlekedni.

Azt kérte a pártoktól: amikor épp nincs hivatalos választási kampány, „akkor ne óriásplakátokat pakoljunk ki egymás ellen”, „hanem vegyük észre azt a vigasztalan világot, amin nem változtatunk, hanem inkább gyűlöletet szítunk”.

Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára úgy reagált:

bár az MSZP korábban a DK-t támadta, most mégis „bekéredzkedtek a védőernyője alá”, és hosszú távú együttműködést írtak alá, felszámolva mindazt, ami még az MSZP-ből maradt.

Így tett a Párbeszéd is – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a baloldal valódi vezetője Gyurcsány Ferenc, ezért mindenki, aki a következő parlamentben ott szeretne ülni, nála kuncsorog. Az MSZP, ahogy az ország szuverenitását sem tudja megvédeni, úgy a saját pártja szuverenitását sem – mondta.

Momentum: A kormányoldal csak saját hatalmát védi

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy hónapok óta nem kapnak választ arra, miért kapott kegyelmet a pedofilügyben bűnsegédként elítélt K. Endre, és ki tudott még a döntésről a kormányban.

A Fidesz által felépített politikai kép a családok és a gyermekek védelméről összeomlott, mint egy kártyavár – értékelt az ellenzéki politikus, aki szerint az ügy megmutatta, hogy a kormányoldalnak a gyermekvédelem csak addig érdekes, amíg szavazatokat lehet vele szerezni.

Kitért Varga Judit interjújára, amelyben családon belüli bántalmazásáról számolt be, és azt kérdezte: ha a volt igazságügyi miniszter állításai igazak, hogyan történhetett meg, hogy a családokat védelmező kormány a saját emberét nem védte meg.

Kifogásolta, hogy Varga Judit nem beszélt az interjúban sem a kegyelmi ügyről, sem arról, hogyan történhet meg egy jogállamban, hogy „egy propagandaminiszter belenyúl nyomozati anyagokba, hogy tisztára mossa magát”. A kormányoldal valójában nem védi meg a családokat és a gyerekeket, kizárólag a saját hatalmát védi – jelentette ki.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hangsúlyozta: a gyermek- és családvédelem a magyar kormány politikájának sarokpontja volt, és ezután is az lesz.

Közölte: a kegyelmi kérvénnyel kapcsolatban az egyetlen helyes döntés az elutasítás lett volna, a kegyelmi jogkör ugyanakkor a köztársasági elnökhöz tartozik, ő nem adott részletes magyarázatot a döntésére, és lemondott. Arra is kitért: a kormány az elmúlt időszakban megerősítette a gyermekvédelmet, a baloldal viszont nem támogatta ezeket a lépéseket.

Felvetette: ha Bedő Dávid ennyire elkötelezett a gyermekvédelem ügyében, akkor Újbudán, ahol ő is önkormányzati képviselő volt, és ahol súlyos pedofil bűncselekmények történtek, miért nem tett semmit.

Az államtitkár bírálta a Momentumot, mert szerinte a párt elismerte, komoly munkája van abban, hogy felfüggesztették a Magyarországnak járó uniós forrásokat. „Ilyenkor bújik ki a dolláros szög a zsákból”, itt mutatkozik meg, hogy milyen politika következik abból, ha egy politikai közösséget külföldről pénzelnek – fogalmazott.

DK: A kegyelmi botrány lerombolta a Fidesz kormányzásának erkölcsi alapját

Arató Gergely (DK) arról beszélt: a két hónapja kirobbant kegyelmi botrány minden erkölcsi alapját lerombolta a Fidesz kormányzásának. Amíg a kormány nem mondja el az igazat, nem találnak megnyugvást az áldozatok – mondta, hozzátéve: a kormány ráadásul ellenez minden, a pedofilbűnözést eredményesen csökkentő javaslatot, például a kegyelmi ügyek nyilvánossá tételét vagy független vizsgálóbizottság létrehozását a pedofilügyek kivizsgálására az állami és egyházi intézményekben.

Arató Gergely értékelése szerint a kormány gazdasági és politikai értelemben is megbukott, gazdaságpolitikája néhány milliárdos érdekét szolgálja, a mini-Dubaj projekttel ráadásul már külföldi milliárdosok kegyeit keresik.

Június 9-én az emberek megkapják a lehetőséget, hogy véleményt mondjanak a kormányról, ha pedig a Fidesz elveszti az európai parlamenti választást, annak itthon is következménye kell, hogy legyen – jelentette ki.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára válaszában kiemelte: a kegyelmi ügyben a kormány minden tájékoztatást megadott, amelyet a törvények lehetővé tesznek.

A köztársasági elnök vállalta a felelősséget a rossz döntéséért és lemondott. Ezzel szemben a baloldalon a bíróság által kimondott bűnöknek sincs következménye

– tette hozzá Varju László ügyét említve.

A gazdaságpolitikai kritikára úgy reagált, 2010 előtt a baloldali politikusoknak volt 8 évük, hogy megmutassák, milyen gazdaságpolitikát tudnak folytatni: a megszorítások és a juttatások elvétele jellemezte ezt az időszakot.

KDNP: Brüsszelben egyre mélyül a háborús készülődés

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, a II. világháború óta nem volt Európában olyan mértékű pusztítás, mint a több mint két éve tartó ukrajnai háborúban. Százezrek haltak meg, a brüsszeli vezetők mégsem a békéről beszélnek, hanem folytatni akarják a háborút, és már katonákat is készek küldeni a frontra.

Egyre mélyül a háborús készülődés Európában, és ebben a hazai baloldal is partnere a brüsszeli bürokratának – folytatta Simicskó István. Aggasztónak nevezte a francia elnök atomfegyverek használatát említő, valamint az észt és a litván politikai vezetők szárazföldi csapatok bevetéséről szóló nyilatkozatait.

A béke a legfontosabb cél, amelyhez az azonnali tűzszüneten keresztül vezet az út – hangoztatta.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában kiemelte: az európai politikai eliten eluralkodott egyfajta háborús lelkesültség.

A NATO alapokmányából idézve kiemelte, egyetlen feltétele sem áll fenn annak, hogy a NATO bekapcsolódjon a háborúba, ennek ellenére a NATO akarja szervezni a fegyverszállítmányokat a tagállamok helyett, sőt, már NATO-csapatok Ukrajnába telepítéséről is beszélnek.

Ennél is rémisztőbbnek nevezte, hogy egy jelenleg Romániában állomásozó francia egység parancsot kapott, hogy kezdje meg a felkészülést az Ukrajnába történő áttelepülésre. Magyar Levente megítélése szerint pillanatok választanak el a világháborútól, és ebben a helyzetben csak az európai polgárok téríthetik észhez a politikai vezetőiket.

Fidesz: Június 9-én megálljt kell parancsolnunk az európai vezetőknek

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint már látszik, hogy a nagy nyugat-európai országok az európai parlamenti választás kampányában a katonai döntéseket is politikai logikával hozzák meg, és a kampány meghatározó témája lesz a háború.

Az európai vezetők ugyanolyan háborúpárti nyilatkozatokat tesznek, mint korábban, de a szavakat most tettek is követik, döntések is születnek az intenzív katonai bevonódásról – hívta fel a figyelmet.

Kocsis Máté kijelentette: az európai politikában azért kell változást elérni, hogy megváltozzon Európa háborúhoz való viszonya. A Nyugat nem győzheti le Oroszországot és Oroszország sem a Nyugatot, így egy ilyen konfliktusnak mindenki a vesztese lesz.

Június 9-én megálljt kell parancsolnunk az európai vezetőknek – jelentette ki, hozzátéve, bízik abban, hogy Európában egyre több ember gondolja úgy, hogy a háború nem európai érdek.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a német, a francia és a lengyel külügyminiszter közös cikkben szólította fel az Európai Uniót a közös fegyverkezésre. A védelmi képességek erősítése nem lenne probléma – mondta, az viszont már az, ha egyre markánsabban szerepel napirenden európai katonák küldése a hadszíntérre.

Nagy országok, nemzetközi szervezetek vezetői beszélnek katonák küldéséről, Moszkva pedig válaszul azt üzente Európának, „haditechnikai szempontból készen áll a nukleáris háborúra”.

A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek, minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy Európa és a mi térségünk ne legyen újra háborúk színtere – hangoztatta az államtitkár.

Mentelmi ügy

Latorcai János levezető elnök tájékoztatása szerint Orosz Anna (Momentum) márciusban mentelmi joga megsértésére vonatkozó bejelentést tett, amelyről a mentelmi bizottság április 8-án megállapította, hogy nem sértették meg az ellenzéki politikus mentelmi jogát, mert az nem akadályozza a tanúkénti meghallgatást szabálysértési ügyben.

Napirend

A napirend elfogadása előtt döntött az Országgyűlés a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum képviselői által benyújtott 2007-2032. évekre vonatkozó „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia végrehajtásáról szóló vita négyórás időkeretben történő tárgyalásáról.

A napirend elfogadását követően a képviselők áttértek az interpellációk tárgyalására.

Interpellációk

DK: Miért hagyják futni „az orbáni pedofilhálózat” bűnözőit?

Varju László (DK) úgy fogalmazott: pártjukat nem érdekli a volt és jelenlegi fideszesek harca, hanem az, hogy végre igazságot szolgáltassanak az áldozatoknak és megvédjék a gyermekeket.

Azt mondta: K. Endre szabadlábon továbbra is fenyegeti, zsarolja az egykori bicskei áldozatokat, és ezt a kormány, a rendőrség és az ügyészség „tétlenül nézi”. Kijelentette azt is, hogy a hatóságok sohasem vizsgálták a kormánytagok és a bicskei „pedofil társaság” kapcsolatait.

Miért hagyják futni „az orbáni pedofilhálózat bűnözőit” és mikor szolgáltatnak végre igazságot a bicskei áldozatoknak – tette fel a kérdést.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a pedofíliával szemben nulla tolerancia van.

Minden pedofilnak börtönben a helye, és a kormány meg is nyolcszorozta 2010 óta a börtönben ülő pedofilok számát: a korábbi 81-gyel szemben most 663-an töltik büntetésüket – ismertette.

Kitért arra is, hogy a kegyelmi ügyben a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter is vállalta a következményeket, távozott a közéletből. Megjegyezte: az ellenzéki politikustól is példamutatást várnának, Varju Lászlót ugyanis garázdaság és választás rendje elleni bűncselekményekért jogerősen elítélték.

Az interpelláló nem fogadta el az államtitkári választ.

MSZP: Tesznek-e bármit a szegénységben élő nyugdíjasok támogatása érdekében?

Szabó Sándor (MSZP) több mutatót felsorolva azt mondta, hogy romlott a nyugdíjasok helyzete Magyarországon. Rámutatott: 2004-ben a GDP 9,7 százalékát költötte az állam nyugdíjakra, 2022-re ez a szám már csak 8 százalék volt, továbbá a szociális védelmi kiadások is a GDP 20 százalékáról 16 százalékra csökkentek ezalatt.

Jelezte: az MSZP a teljes jogú öregségi nyugdíjminimumot az adott évi nettó minimálbér 70 százalékában állapítaná meg, és az ennél alacsonyabbakat egyszeri emeléssel pótolná ki. A 13. havi nyugdíjat mindenkinek azonos összegben, az átlagnyugdíj mértékében adnák, és korhatár alatt is lehetővé tennék a nyugdíjba vonulást.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában kiemelte:

a 2010 előtti baloldali kormányokkal szemben a Fidesz-KDNP minden évben biztosította a nyugdíjak vásárlóértékét és visszaadta a baloldal idején elvett 13. havi nyugdíjat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a GDP-arányos változás nem azt jelenti, hogy a nyugdíjkiadások csökkentek volna, az arányváltozást az a tény is befolyásolja, hogy a GDP a gazdaság teljesítményének köszönhetően emelkedett.

A szocialista politikus nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Jobbik: Miért nem a magyarok lakhatására költ a kormány?

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a budapesti Rákosrendezőre tervezett beruházással kapcsolatban arról beszélt, hogy külföldi beruházóknak adnak oda százmilliárdokat, a magyarok lakhatásával azonban nem foglalkoznak.

Szóvá tette, hogy egy penészes lakóépületben biztosítottak volna cserelakást egy, a beruházás miatt kitelepítendő embernek. A kormány miért nem azzal kezdte a munkát, hogy a magyarok lakhatását biztosítja és ezután kezd tárgyalni a külföldi befektetőkkel? – vetette fel.

Rámutatott: 300 milliárd forinttal támogatják a „maxi-Dubaj” beruházást, amely magyar bérlakások helyén létesülne, az otthonfelújítási programra eközben 108 milliárdot különítenek el. Hogyan kívánja rendezni a kormány a 24 szolgálati lakásban élő lakhatását a területen? Van-e lakhatási, bérlakás-koncepciója a kormánynak? – kérdezte.

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár közölte: Budapest szívében 30 hektáros barnamezős területről van szó, ahol jelentős mennyiségű hulladék van. Az első és legfontosabb kérdés, hogy ezt a területet rendezni kell, egyes káros és szennyező anyagok jelenléte ugyanis több mint ezerszerese a megengedettnek.

A 27 érintett lakóval az egyeztetés folyamatban van, a MÁV a lakók nagy részével már meg tudott állapodni – mondta.

A képviselő a választ nem fogadta el.

