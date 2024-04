Alaposan felülvizsgálják a KRESZ-t, teljesen átírhatják a közlekedési szabályokat

Régóta aktuális a közúti közlekedés szabályrendszerének a módosítása, hiszen a jelenleg hatályos jogszabály jövőre lesz ötven éves – mondta Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő az M1 Ma reggel vasárnapi adásában. Megemlítette, hogy az elmúlt fél évszázad alatt sokszor módosult az eredeti szöveg, aminek következtében terjedelme az eredeti sokszorosára duzzadt.

Dobrocsi Endre a módosítás indokaként hozta fel azt is, hogy hazánkban nem múlik el úgy nap, hogy ne történne halálos közlekedési baleset.

Hangsúlyozta: nemcsak a KRESZ felülvizsgálatáról, hanem a közúti közlekedéssel kapcsolatban álló összes szabályrendszer áttekintéséről van szó.

A szakértő példaként említette a járművek megvizsgálásának és a közútkezelés rendszerét. Mint mondta, a kormányhatározatban az egész terület komplex átvizsgálásának igénye szerepel, a szakminisztériumok pedig e mentén dolgozzák ki az új KRESZ szövegét. A munkát jövő tavaszig kell elvégezni.

Dobrocsi Endre hangsúlyozta:

rohamosan fejlődik az önvezető járműtechnika, s ezt is be kell illeszteni a KRESZ rendszerébe.

A szakértő szerint azt is át kell tekinteni, hogy a honosítás kapcsán milyen eljárásokat alkalmazzunk, de a szankciórendszert is felül kell vizsgálni. Azon autóvezetők esetében ugyanis, akik nem szabálykövetők, a szabályok betartását ki kell kényszeríteni. Meg kell vizsgálni, hogy az utánképzés beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket. A szabályokat következetesen megszegők számára a büntetési tételek valószínűleg szigorodni fognak. De azt is meg kell vizsgálni, hogy valaki alkalmas-e a vezetésre, hiszen ez „egy nagyon veszélyes üzemmód” – fogalmazott Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő.

