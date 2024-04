Az LMP valódi bírsággal sújtaná az akkumulátorgyárakat

„Aprópénz” helyett valódi bírsággal sújtaná az LMP az akkumulátorgyárakat; az ellenzéki párt határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amelyben rögzítenék, hogy környezet- és egészségkárosítás esetén az árbevétellel arányos büntetést kapjanak ezek az üzemek.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke pénteki online sajtótájékoztatóján azt mondta: rá kell kényszeríteni a gyárakat, hogy tartsák be a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. Jogszabályokban kell rögzíteni, hogy elszámoltathatók legyenek azért a kárért, amelyet működésükkel okoznak – jelentette ki.

Az LMP javaslata szerint árbevételük arányában kapnának pénzbüntetést ezek az üzemek, súlyos esetben pedig visszakövetelhető lenne a nekik nyújtott állami támogatás. Ismételt vagy súlyos jogsértés esetén az üzemeket végleg be kellene zárni – ismertette határozati javaslatukat.

Kapcsolódó tartalom

Schmuck Erzsébet emlékeztetett: az elmúlt időszakban az akkumulátorgyárakban számos üzemi baleset történt és halálesetek is bekövetkeztek. Az is rendre kiderült, hogy ezek az üzemek nem tarották be a munkavédelmi előírásokat és a környezetvédelmi normákat.

Az árbevételükhöz képest azonban csak csekély, néhány millió forintos büntetést szabtak ki rájuk – hívta fel a figyelmet, megjegyezve: nagyon nagy szabálytalanságot kell elkövetniük ahhoz, hogy felfüggesszék a működésüket.

Az LMP társelnöke kitért a komáromi SK akkugyárban a közelmúltban történt mérgezésre, aminek következtében nyolc ember került kórházba. A legújabb hírek szerint Gödön, a Samsung gyár mellett a földekre kiömlő szennyvízben találtak magzatkárosító oldószert – közölte. Kijelentette: a kormány semmilyen megnyugtató biztosítékot nem ad az ilyen esetek elkerülésére.