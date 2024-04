Menczer Tamás: A közelgő választásra erős közösségként készül a Fidesz-KDNP

Erős közösségként készül a közelgő választásokra a Fidesz-KDNP – mondta a pártszövetség kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: „közös eredményeinket a baloldal régi és új szereplőivel szemben is meg fogjuk védeni”. Azt mondta, a „baloldal vezére”, Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot. Hozzátette: a baloldalon „feltűntek új szereplők is, politikai kalandorok, árulók, feleségüket rettegésben tartó figurák”.

A politikus értékelése szerint a Fidesz-KDNP politikai közössége a legsikeresebb és legerősebb Európában, amely a sikereket nem ajándékba kapta, hanem megdolgozott érte. Közölte:

az eredmények annak köszönhetők, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány az elmúlt 13 évben mindig elsőként ismerte fel a válságokat és kihívásokat, és azokra helyes válaszokat adott.

Példaként említette, hogy a kormány az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban a kezdetektől azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazott.

Arra is kitért, hogy a kormány álláspontja a „terrorizmust, bűncselekményeket és párhuzamos társadalmat jelentő bevándorlással” összefüggésben az volt, hogy azt nem szervezni kell, hanem megállítani. Emlékeztetett arra:

a kormány tíz év alatt egymillió új munkahelyet teremtett, amelyeket a koronavírus-járvány, a háború és a szankciók ellenére is sikerült megőrizni.

A magyar családtámogatási rendszer világszinten páratlan – jelentette ki. Kitért arra is, hogy az idősek tisztelete és megbecsülése okán a kormány megőrizte a nyugdíjak vásárlóértékét és visszaadta a 13. havi nyugdíjat. A támogatások között megemlítette a fiatalok adómentességét is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány álláspontja szerint „védekezni kell az LMBTQ-propagandával szemben”.