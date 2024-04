A zöldenergia napjaink egyik kulcskérdése Vitályos Eszter szerint

A zöldenergia napjaink egyik kulcskérdése, az energiaellátás pedig az egyik legfontosabb stratégiai kérdés – mondta a kormányszóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón, Szentendrén.

Vitályos Eszter, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aláhúzta: a kormánynak párhuzamosan kell dolgoznia a stratégiabiztonsági kérdéseken és a zöldenergiára történő átálláson. A kormány álláspontja egyértelmű: „zöld energia igen, zöld ideológia nem” – tette hozzá.

A kormányszóvivő emlékeztetett: a kormány célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kiemelt ügyekben, ezért indult el az online társadalmi párbeszéd a zöldenergia kérdésében.

A „Közös ügyünk a zöldenergia” felmérésben egyebek mellett a zöldenergia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítése és az elektromos közlekedés állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról mondhatják el véleményüket a kitöltők.

A kormány arra kíváncsi – folytatta –, hogy az állampolgárok támogatják-e azt, hogy Magyarország az éllovasa legyen az energetikai fordulatnak, a megtermelt energiát környezetbarát módon állítsák elő az országban, az energiatárolásra szolgáló rendszerek gyártását és fejlesztését itthon végezzék el.

A felméréshez kapcsolódóan az egyes vármegyékben energetikai fórumokat tartanak – mondta el –, a csütörtöki szentendrei fórumra polgármestereket, intézményvezetőket hívtak meg, hogy szakemberekkel és az Energiaügyi Minisztérium segítségével betekintést nyújtsanak abba, mely kulcskérdések foglalkoztatják a kormányzatot a zöldenergia területén.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban az energiabiztonság, a megfizethető árú energia kiemelt kérdés. A magyar kormánynak nagyon fontos volt, hogy megvédje a rezsicsökkentést – hangsúlyozta.

Emellett a zöldenergia témája is nagy jelentőségű, hiszen a kormány azt szeretné, hogy minél nagyobb mértékben lehessen itthon megtermelni az energiát, ez pedig nagymértékben a villamosenergia-termelés növelésén keresztül érhető el.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy korábban 2030-ig szerették volna elérni, hogy több mint hatezer megawattnyi napenergia-kapacitás működjön az országban, de ezt a számot már idén februárban meghaladták.

Az új cél most már a 12 ezer megawatt kiépítése 2030-ig – mutatott rá. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a Napenergia Plusz Program a kormány első olyan programja, amely a napelem telepítése mellett energiatároló kiépítését is lehetővé teszi. Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület alapítója felidézte, hogy a két héttel ezelőtt indult online felmérésben szervezetük a kormány civil szakmai együttműködő partnere.

Hozzáfűzte: az emberek 13 kérdésben mondhatják el a véleményüket, de a kérdések után rövid magyarázat is található, ami az edukációt szolgálja. A „Közös ügyünk a zöldenergia” online kérdőívet április 15-ig lehet kitölteni a www.zoldenergia.kormany.hu oldalon.