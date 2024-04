Steiner Attila: A zöldenergia felhasználása az ország energiaszuverenitását erősítheti

A kormány célja, hogy minél szélesebb körű legyen a zöldenergia felhasználása, ami Magyarország energiaszuverenitását erősítheti – hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára szerdán Szegeden.

Steiner Attila a zöldenergiával kapcsolatos, 13 kérdésből álló online konzultációról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, olyan lehetőségeket kell teremteni, amelyekkel Magyarország sokkal kevésbé lesz függő a külső energiaimporttól.

Kiemelte: nagyon jó adottságok vannak az országban, ezért több stratégián is dolgozik a kormány mind a zöldenergia termelésének, mind pedig tárolásának elősegítésében.

Steiner Attila példaként említve a geotermikus energiát elmondta: a kormányzat célja, hogy Szegedhez hasonlóan más városokban is fel lehessen használni a távfűtés, vagy akár áramtermelés területén a geotermikus potenciált. Hozzáfűzte, a kormány megkezdte egy országos szintű stratégia kidolgozását, amely a geotermikus energia felhasználására irányul.

Nem véletlen, hogy a geotermia kérdése a konzultáció egyik fő eleme, hiszen itt nagy lehetőségek vannak – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy országos szinten akár milliárdos nagyságrendű földgázfogyasztást is ki lehet váltani geotermiával, ha az infrastrukturális beruházások megvalósulnak.

Steiner Attila felhívta a figyelmet a napenergia fontosságára is. Mint mondta, a kormány célja, hogy 2030-ra megduplázza a mostani naperőmű kapacitást, amely jelenleg 6000 megawattnyi az országban. Hozzátette, a paksi kapacitással együtt jóval az országos fogyasztás felett van az előállított villamos energia, ezért annak tárolása is nagyon fontos. Emiatt a tárolást is nagy mértékben fogja ösztönözni a kormány.

Hangsúlyozta, hazai és európai uniós támogatások is rendelkezésre fognak állni az elkövetkező időszakban, amelyeknek együttes célja, hogy a lakosság aktívan részt tudjon venni a zöld átmenetben, a zöld fordulatban.

Steiner Attila elmondta azt is, hogy a konzultáció eredményét be fogják építeni a támogatási programba, hogy olyan lehetőségeket tudjon a kormány elindítani, amelyekre a lakossági igény is megvan.

Fülöp László, a Fidesz-KDNP szegedi polgármesterjelöltje úgy fogalmazott: a 21. században akkor tudunk csak győztesek lenni, hogy ha a zöldenergiát megszelídítjük, magunkévá tesszük, és rácsatlakozunk erre a gyorsvonatra.

Ismertette, a napsütötte órák száma Szegeden nagyon magas, ezért fontos a napelemparkok építése, a napenergia felhasználása. Emellett Szegeden hatalmas, talán az országban a legnagyobb a geotermikus potenciál – tette hozzá Fülöp László.

A kérdőív a zoldenergia.kormany.hu oldalon található, és április 15-ig lehet kitölteni.