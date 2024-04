Fontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal

A személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani; a jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.

A közleményben felidézték, hogy az eSZJA-oldalon már március 15-e óta elérhetőek a bevallási tervezetek. Akik rendelkeznek KAÜ-azonosítóval – ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás -, azok számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóváhagyás után be is küldhetik.

A NAV honlapjáról legegyszerűbb felkeresni az eSZJA-portált, ugyanis a tervezetet nem küldi ki a NAV e-mail-címre vagy az elektronikus tárhelyre.

Akinek valamilyen kedvezmény járt 2023-ban a személyi jövedelemadóból, de év közben nem vette igénybe, az a bevallásban történő érvényesítés után egy összegben juthat hozzá a pénzhez – hívta fel a figyelmet a NAV.

Az adóhatóság jelezte, hogy könnyebb lett a dolguk azoknak, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet tavaly, mert a programba beépített új mezők automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát, és az azzal összefüggő adókötelezettség bevallási sorait.

A NAV webes szja-kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e.