Szentkirályi Alexandra: A főpolgármester ne hagyja cserben a budapestieket!

Budapest olyan főpolgármestert érdemel, aki nem hagyja cserben a fővárosiakat és aki nem használja ugródeszkának a pozícióját – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a Facebookon kedden közzétett videójában.

„Itt az ideje a tiszta beszédnek. Karácsony Gergely számtalanszor cserben hagyta a budapestieket. A 2022-es választási kampányban elindult miniszterelnök-jelöltnek, ugródeszkának akarta használni a fővárosiakat ahhoz, hogy miniszterelnökké válhasson” – mondta a politikus.

Hozzátette: most, hogy a Gyurcsány-párttal való „összeolvadásukat nyilvánosan is beismerték”, ideje Karácsony Gergelynek nyilatkoznia arról, hogy nem csapja-e be újra a budapestieket.

Kapcsolódó tartalom

„Jönnek-mennek a villamosok, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, de egy biztos, Budapest olyan főpolgármestert érdemel, aki nem hagyja cserben a fővárosiakat és aki nem használja ugródeszkának a pozícióját” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

A kormánypártok főpolgármester-jelöltje felszólította Karácsony Gergelyt: az általa felmutatott nyilatkozat aláírásával ígérje meg a budapestieknek, hogy 2026-ban nem indul újra a miniszterelnöki székért, és a jövőben nem szándékozik visszaélni a nemzet fővárosának bizalmával. „A nyilatkozatot elküldöm a Városházára és postafordultával várom vissza” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Kovács Tamás)