Célegyenesben a lakásbiztosítási kampány – már csak éjfélig mondhatja fel régi szerződését

Célegyenesben a lakásbiztosítási kampány, már csak kedd éjfélig lehet felmondani a régi szerződéseket. Az előzetes adatok szerint az akció sikeres volt, már most több mint 200 ezer új, illetve újra kötött biztosítást könyvelhetnek el a társaságok. A kampányban 14 biztosítótársaság és 300 alkuszcég vesz részt.

Nagy volt a forgalom az elmúlt napokban a lakásbiztosításokat összehasonlító internetes oldalakon. Március elseje óta, amikor is elindult a biztosítási kampány, sokan így tájékozódtak a lehetőségekről. Aki eddig ezt nem tette meg, már csak egy napja maradt, április 2-án ugyanis befejeződik a rendkívüli kampány.

„Fontos az, hogy az április 2. a biztosítások felmondásának a határideje, eddig kell beérkeznie a felmondásnak a biztosítóhoz, ez természetesen lehet az interneten is, azon a napon is. A kötésre van még a felmondástól számítva 30 nap. Meg lehet együtt is tenni, felmondani és rögtön kötni, de azt is megteheti valaki, hogy az elkövetkezendő egy hónapban köti majd meg a biztosítását, hiszen a felmondott biztosítás még 30 napig él” – mondta Tóth Levente, a Bank360 Csoport vezető elemzője.

A társaságok az elmúlt hetekben egymásra licitálva, a kártérítés felső határának emelésével, zömében olcsóbban és ajándék szolgáltatásokkal igyekeztek magukhoz csalogatni az ügyfeleket.

Kapcsolódó tartalom

A kampány félidejében már több mint 100 ezer új és 60 ezer újra kötött szerződést tartott nyilván a statisztika. Most viszont, a kampány hajrájában az előzetes adatok szerint ez a szám bőven 200 ezer fölé kúszott. Vagyis:

egyértelműen sikeres volt a kezdeményezés.

És még mindig van hátra egy nap, ami újabb rekordokat hozhat. A Híradónak nyilatkozó szakember korábban azt tanácsolta, mindenki körültekintően járjon el, mielőtt aláírja új szerződését. Ez most a finisben még inkább fontos.

„Az ingatlan értékének a meghatározása a legeslegfontosabb tényező egy lakásbiztosítás megkötésénél. Nagyon fontos, hogy nem a piaci értéket, tehát a mindenki által ismert piaci értéket kell alapul venni, hanem az úgynevezett újjáépítési értéket, amennyiért újra tudnánk építeni az adott ingatlant” – mondta Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.

Ami a márciusi kampány érdekességeit illeti, feltűnően sok ingatlan volt alul biztosítva.

Akadt olyan ingatlantulajdonos, aki új lakásbiztosítást kötött, és az éves díja 60 ezer forinttal lett kevesebb, mint a régi. Ráadásul az alacsonyabb díjhoz több szolgáltatást kapott. Többen kiegészítő biztosításokat is kötöttek, például autóra, háziállatokra, vagy a gyorsszervízek által elvégzett munkákra.

A kampányban 14 biztosító társaság, 300 alkuszcég, és több mint ezer üzletkötő vett részt. Figyelemre méltó, hogy a kisebb biztosító cégeket épp annyian keresték, mint a nagyobbakat.

A szakma képviselői abban is bíznak, hogy a kampányban olyan lakásokra, házakra is biztosítást kötöttek, amelyek eddig nem rendelkeztek védelemmel. A statisztikai adatok szerint a meglévő mintegy 4 millió ingatlanból csaknem egymilliónak korábban semmilyen biztosítása nem volt. A már biztosított több mint 3 millió otthon esetében viszont az ingatlanok több mint 80 százaléka – a kampánynak is köszönhetően –, most már teljeskörű biztosítással rendelkezik.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: Stockphoto)