Elemzők: Gyurcsány Ferenc bedarálja a baloldali kispártokat

A gyengék összefogása a DK, az MSZP és a Párbeszéd együttműködése – erről beszélt az egyik baloldali politikai elemző az ATV-ben. A három párt csütörtökön jelentette be, hogy közös listán indulnak az európai parlamenti választáson. A közös listán azonban az MSZP az ötödik, a Párbeszéd pedig csak a hetedik helyet kapta, ami elemzők szerint azt jelenti, hogy egyik pártnak sem lesz EP-képviselője a következő ciklusban Brüsszelben. Nem véletlen, hogy többen úgy vélekednek: Gyurcsány Ferenc pártja bedarálja a baloldali kispártokat.

Némi csalódottsággal jelentette be Karácsony Gergely csütörtökön, hogy az MSZP, a Párbeszéd és a DK az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is közösen indul. A főpolgármester arról beszélt, szerette volna, ha más pártok is csatlakoznak hozzájuk, ez azonban nem sikerült.

Közben Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke azt bizonygatta, hogy a DK nem darálta be őket. Csakhogy Kálmán Olga a szocialista politikust a népszerűségi sorrendben meg sem említette, amikor felvezette a sajtótájékoztatót.

A közös EP-lista első négy helyét is Gyurcsány Ferenc pártja kapta meg.

Az MSZP az ötödik helyre került, a Párbeszédnek pedig csak a lista hetedik posztja jutott. Dobrev Klára a sajtótájékoztatón mégis azt állította: mindkét pártra szükségük van.

„Adott a DK közel egymilliós politikai közössége, adott a szocialista párt szervezeti ereje és rendkívül sikeres polgármesterei. Adott a Párbeszéd zöldpolitikája, klímapolitikája és rendkívül sikeres főpolgármestere. Ebben a szétforgácsolódott ellenzéki világban szeretnénk megmutatni, hogy van együttműködés” – fogalmazott Dobrev Klára, a DK EP-képviselője.

Kapcsolódó tartalom

A gyengék összefogása

– így utalt a baloldali együttműködésre az ATV-ben a baloldalhoz köthető politikai elemző, Nagy Attila Tibor.

„A Párbeszéd szinte mérhetetlen párt, támogatottságában 0-1 százalék között mérik. Az MSZP is kis párttá süllyedt az elmúlt 10-15 évben, bár erősebb, mint a párbeszéd és vannak még alapszervezetei. A Demokratikus Koalíció nem annyira gyenge párt, tehát ha finomíthatnám az előbbi kijelentésemet, akkor az erősebbecske fogott össze a nagyon gyengékkel. Ez valóban bedarálás abból a szempontból, hogy senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez a pártlista, ennek a pártlistának, az ötödik, hatodik helye befutó lesz” – mondta a szakértő.

A több mint 10 éve létező, saját parlamenti frakcióval és megannyi önkormányzati tisztséggel rendelkező, az Európai Zöldekkel együttműködő Párbeszéd általi önálló választási megmérettetés-számláló: 0 – ezt már a szintén baloldali publicista, Hont András írta a közösségi oldalon.

A közös lista kapcsán még a kormánykritikus lapok is kétkedő hangot ütöttek meg:

a 24.hu arról írt, hogy míg az MSZP esetében kérdéses, a Párbeszéd esetében valószínűtlen a mandátumszerzés.

A Telex és a baloldali Hírklikk is azt emelte ki, hogy a szocialisták hónapok óta lobbiztak a közös EP-listáért.

A 168 óra „összefogás újratöltve” címmel közölt cikket”.

A Propeller pedig úgy fogalmazott: Ez most tényleg komoly? Dobrev Klára az MSZP-vel és a Párbeszéddel akarja leváltani az Orbán-kormányt – vagy inkább a DK bedarálja a baloldali kispártokat.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke évértékelő beszédet mond pártja tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban, 2023. február 5-én. (Fotó: MTI/Kovács Attila)