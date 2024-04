Az 1600-as évek óta hagyomány hazánkban a húsvéthétfői locsolkodás

Húsvéthétfő van. A hagyományoknak megfelelően reggel óta tartanak a locsolások az országban, és szerte a Kárpát-medencében. Egykor vidéken a lányokat a kúthoz vitték, és vödörrel leöntötték, manapság már inkább kölnivel mennek a férfiak, bár mindig vannak kivételek: Sárisápon például tűzoltóautóval járják a települést a locsolók. A locsolkodás egyébként közép-európai hagyomány, Magyarországon az 1600-as évek óta része a húsvéti ünnepnek.

Nem mindennapi módon locsolták meg a lányokat a Komárom-Esztergom vármegyei Sárisápon. A településen ugyanis a fiúk és férfiak nem vödörrel, hanem

tűzoltóautóval járják végig a falut, és öntözik meg a lányokat.

Ez a hagyomány alig néhány éves, a Covid-időszak alatt vezették be, amikor senki nem hagyhatta el otthonát.

„Ekkor jött, hogy mi is szigorú betartásokkal, de mentünk locsolni és ezt azóta igénylik és várják a hölgyek, hogy minden évben megyünk újra” – magyarázta Szabó Imre önkéntes.

Győr-Gyirmóton sem maradtak szárazon a lányok. Ahogy minden húsvéthétfőn, idén is szervezett locsolással indult a nap a városban.

„Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, hagyományainak átörökítését, úgy gondolom, hogy ezeket a hagyományokat a nagyszüleinktől kaptuk és kötelességünk az unokáinknak továbbadni” – mondta Kelemen Attila, a Marcal Tánc és Népművészeti egyesület hagyományőrzője.

A vajdasági Adán is hagyományos locsolkodást szerveztek a fiataloknak.

A lányok a helyi tájházban, népviseletben várták a locsolkodókat.

„Itt azért hagyományosabb, mint ahogy otthon szokott zajlani, de szerintem ennek is megvan a maga varázsa, úgyhogy én ezt is szeretem” – vélekedett Berta Flóra.

Húsvéthétfőn a hagyomány szerint a fiúk és férfiak hajnaltól kezdve vízzel, újabban illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat és hölgyeket. A locsolkodás több száz éves hagyománnyal rendelkezik – erről beszélt Dyekis Virág, néprajzkutató az M1-en, aki hozzátette:

A szokás része a versmondás is, amely után festett tojás jár.

„A tojás az mindenképpen Jézus szimbólum, ezért is ezt adnak ilyenkor, hiszen ahogy a kiscsibe föl-, vagy kikel a tojásból, ugyanígy Jézus is föltámadt a sírból. És a rajta megjelenő motívumok pedig mind apró, kis üzenetek voltak, amelyeket most már mi nem értünk, de akik kapták, azok nagyon is értették” – részletezte Dyekis Virág néprajzkutató.

A locsolkodás egyébként közép-európai húsvéti hagyomány.

Krisztus keresztelésére vezethető vissza, illetve szimbolizálja a víz rituális tisztító hatását is.

Magyarországon ez a népszokás az 1600-as években már bizonyosan része volt az ünnepnek.

Kiemelt kép: A Nyírség Táncegyüttes tagjainak hagyományőrző bemutatója húsvéthétfőn a Sóstói Múzeumfaluban Nyíregyházán 2024. április 1-jén. (Fotó: MTI/Balázs Attila)