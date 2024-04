A napelemek telepítéséről, a rezsicsökkentésről és az elektromosautó-gyártásról is várja a kormány az emberek véleményét. A zöld energiáról szóló online konzultációt április 15-ig lehet kitölteni. A szakértők és a kormány álláspontja megegyezik: Magyarország jövője a zöld energia, amit nemcsak előállítani, de tárolni is kell. Tavaly az Európai Unióban csak Görögországban termeltek áramot nagyobb mértékben napenergia felhasználásával, mint Magyarországon.

Már Magyarországon is elérhetőek a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának modelljei, pedig a kínai BYD szegedi gyárépítésének előkészületei még csak néhány hónapja kezdődtek el. Az újautó-eladásokból egyre nagyobb arányban veszik ki részüket az elektromos autók.

Kapcsolódó tartalom

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrégiben egy videóban beszélt arról, hogy az az ország, amelyik megtermeli és tárolja a zöldenergiát a világgazdaság élére tör, és megnyeri a jövőt. A kormány fontosnak tartja, hogy erről az emberek véleményét is kikérje, ezért online konzultációt indítottak.

A zoldenergia.kormany.hu oldalon lehet kitölteni a 13 kérdésből álló kérdőívet, egyebek mellett az elektromosautó-gyártásról, a napelemekről és a rezsicsökkentésről. Szakértők szerint fontos, hogy a kormány minél több visszajelzést kapjon, mert a hosszú távú versenyképességi stratégiát a zöld átállásra alapozzák.

„Ahhoz, hogy ebben a kormányzat, a társadalmi szereplők, és a polgároknak a teljes körű konszenzusára tudjunk építeni, természetesen a gazdasági szereplőkkel egyetértésben, ahhoz ugye meg kell néznünk, hogy mik az azonosított fókuszpontok. Ezek a kérdések kicsit segítenek abban, hogy ezek a fókuszpontok tiszták legyenek” – mondta Weingartner Balázs József, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke.

Kapcsolódó tartalom

A válaszolók véleményét a Napenergia Plusz Program folytatásáról, vagyis a napelemek elterjedéséről is várják. Ez a technológia nemcsak a háztartások, hanem az ipari termelés energiaszükségletét is egyre nagyobb mértékben fedezi. Ebben a tekintetben uniós szinten is kimagaslóak a magyar adatok.

„A belföldi termelésen belül a napelemek súlya meghaladta a 18 százalékot, ezzel az aránnyal a második legmagasabb részarányt sikerült elérnünk az Európai Unióban Görögország után,

de ami talán ennél is fontosabb, hogy a zöldenergia-termelés összességében a belföldi termelésen belül meghaladta a 70 százalékot, ebben a paksi atomerőmű termelése is benne van” – mondta Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

Kapcsolódó tartalom

Nem véletlenül emelte ki a Századvég elemzője a paksi atomerőművet, az Európai Bizottság ugyanis elismerte, hogy az atomerőművek által termelt villamos energia is zöldnek számít. Az Európai Nukleáris Szövetség pedig ennél is tovább ment, ugyanis

kifejezetten kérik a tagállamokat a nukleáris beruházások felgyorsítására.

Cseh Tamás, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója szerint ezzel beigazolódott a többször bírált Paks 2 beruházás szükségessége.

A szakértő hozzátette, az orosz-ukrán háború rávilágított arra, hogy a zöld energia nemcsak környezetvédelmi, hanem szuverenitási kérdés is. Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy az olcsó zöld energia garanciát jelent a rezsicsökkentés fenntartására.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)