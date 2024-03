Megható sorokkal búcsúztak Tordy Gézától

Elhunyt Tordy Géza, a Nemzet Színésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Pályáját Kaposváron kezdte, majd Szegeden is játszott. Később tagja volt a Vígszínház és a Madách Színház társulatának is. Számtalan kiváló alakítás fűződik a nevéhez a színpadon és a filmvásznon egyránt. Nemcsak játszott, rendezett is. Tordy Géza 85 évet élt.