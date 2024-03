Még nem késő elindulni! Országszerte várják húsvéti programokkal a családokat

Országszerte, sőt az egész Kárpát-medencében húsvéti programokkal várják a családokat. Sok helyen lehetett már szombaton is ismerkedni a különböző tojásdíszítési technikákkal, így például a tojásírással, vagy a tojás berzseléssel is. Természetesen számtalan helyen volt lehetőség nyuszisimogatásra is.