Krisztus feltámadása örömhír, ami mindig aktuális és azt üzeni, hogy általa mi is feltámadhatunk a halálból. Ehhez a lehetőséghez ugyanakkor be kell fogadnunk Krisztust – erről beszélt az M1-nek adott húsvéti interjúban Erdő Péter, bíboros, esztergom-budapesti érsek. Erdő Péter azt mondta: Jézus szenvedése az emberiséggel való legnagyobb szolidaritás. A megváltó kereszthalála pedig utat nyitott az emberiségnek az örök boldogságra. Hozzátett: ahogy Krisztus vállalta a szenvedést úgy nekünk is el kell fogadni azt, amihez Krisztus szeretete erőt ad.