Nincs nagy titok: így lesz tökéletes a húsvéti sonka

Hatalmas volt a választék idén a sonkákból is húsvét előtt. Egyre többen vásárolnak tudatosan, aszerint, hogy milyen a zsírtartalma, állaga és ízesítése. És sokaknak az is fontos, hogy a húsvéti sonka magyar termelőtől származzon. Bár szombaton is sokan vettek még sonkát, vannak, akik már tegnap elkezdték a főzést.

Illyés Péterné Marika pénteken főzte meg a sonkát, szombatra már csak a töltött káposzta maradt. Azt mondja, mindent úgy és olyan sorrendben csinál, ahogy azt a nagymamájától tanulta. „A sonkával kezdem. A sonkát pénteken meg szoktam főzni, hogy szombaton a tojásokat a sonka levében megfőzzem, de a töltött káposztához is fel tudom használni” – magyarázta Illyés Péterné Marika. Nagyszombaton is nyitva voltak a hentesek a zalaegerszegi piacon. Meglepetésükre még ezen a napon is sokan vásároltak sonkát. A legtöbben a minőségi termékeket keresik, de sok múlik az elkészítésen is. „Egy 2-3 kilós sonkának 4-5 óra főzés kell. Nagyon fontos a sonka főzésénél, hogy éppen gyöngyöző vízbe szabad főzni a sonkát, forrásban lévő vízbe nem és ami még egy nagy titok, a megfőzés után a sonkának a levében kell kihűlni, úgy marad szaftos és úgy marad nagyon puha a sonka” – magyarázta Goldfinger Dávid a Húspártiak Boltjának ügyvezető igazgatója. „Szép fényes legyen a színe, legyen egy kis zsír rajta” – Knyihár Mihály hentesmester azt mutatja, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy igazán jó minőségű sonkának. Üzletében azt is elmondják a vásárlóknak, hogy a főzéskor hogyan tudják fokozni a hagyományosan érlelt sonka ízét. Kapcsolódó tartalom Nagyszombaton véget ér a negyvennapos böjt, misével és feltámadási körmenettel ünnepelnek a keresztények Régi szokás ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi termés lehulljon, és egészséges legyen az új. „2-3 nagy hagyma, legalább egy-két fej fokhagyma, 10-15 egész bors és teszek bele legalább 8-10 babérlevelet” – magyarázta Knyihár Mihály hentesmester. Nagy volt a sonka választék a boltokban is. A gyorspácoltak kilóját 1700 forinttól lehetett megvásárolni, míg a hagyományos érlelésű sonkáknál 3500 forint volt kilogrammonkénti kezdőár. Ebben azonban az áruházláncok akcióinak köszönhetően akár jelentős eltérés is lehetett. A GFK Piackutató Intézet adatai szerint tavaly csaknem 7000 tonna sonka és füstölthús áru fogyott el a boltok polcairól a húsvéti időszakban. Erre több mint 21 milliárd forintot költöttek a vásárlók. Vagyis egy átlagos háztartás 2,3 kg sonkát vásárolt az ünnepi asztalra. Ez az éves fogyasztás több mint 40 százaléka. Idén is hasonló forgalomra számítanak a húsfeldolgozók és a kereskedők is. A hússzövetség az elmúlt napokban arra biztatta a vásárlókat, hogy a jó minőségű hazai sonkát válasszák. Kapcsolódó tartalom Receptek húsvétra – Három főétel, ha valami igazán különlegeset készítene az ünnepi asztalra Húsvéti ünnepi menüsor a Főmenü receptjeinek segítségével. „Az ízvilág az olyan, amit mi megszoktunk és a legfontosabb az az, hogy nyomonkövethető, tehát azonnal látjuk a csomagoláson, hogy ki volt az előállítója a terméknek, így megbízhatóbb, mint egy külföldről behozott termék” – hangsúlyozta Mostisch Martina a Hússzövetség ügyvezető titkára. Az egyik hazai húsipari cég felmérése szerint a vásárlók csaknem felének komoly kihívást jelent a megfelelő húsvéti sonka beszerzése. A vásárlásnál az egyik legfontosabb szempont a minőség: például a sonka zsírtartalma, állaga és ízesítése. Emellett a felmérésben résztvevők harmadának az is lényeges, hogy a termék magyar gyártótól származzon. A kiemelt kép illusztráció.