Nagyszombat a csend napja, amikor gyászolnak a keresztények és csendben készülnek Jézus Krisztus feltámadására

Nagyszombat van, húsvét ünnepének előnapja. Este már Jézus feltámadását ünneplik a keresztények. Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt is,a feltámadási körmenetből hazatérő családok elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból álló, hagyományos húsvéti vacsorát.

Az oltár üres, nem szólnak a harangok. Nincsenek szentmisék. Jézus Krisztus a szent sírban fekszik. Magyarország legnagyobb templomában is a gyász napja van nagyszombaton. Az Esztergomi Bazilikában is csak naplemente után kezdődik a feltámadási szertartás, húsvét vigiliája.

Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe. A szent háromnapon emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Nagyszombat a húsvét ünnepének előnapja. A csend napja. Ilyenkor gyászolnak a keresztények és csendben készülnek Krisztus feltámadására.

„Nagyszombaton szükségünk van az elcsendesedésre, hogy felismerjük, nem vagyunk egyedül.

Akármilyen aggodalmak vesznek körül bennünket a világban, személyesen ott van a Jóisten az életünkben” – mondta az M1-en Kovács Zoltán atya.

„Sokszor tapasztaljuk, hogy legyőz minket akár a félelem akár konkrétan a legyőzöttséget lehet tapasztalni ott, ahol háború van, ahol harcok vannak, ahol gyász van úgy húsbavágóan. De húsvét üzenete éppen ezt hozza meg, hogy Krisztus maga is csak látszólag legyőzetett. Tehát a győztes ő maga. És az ő húsvétja, az ő győzelme megmutatkozik, konkretizálódik a mi életünkben is. Már a szívünkben is amikor befogadjuk őt és odaát különösen is majd a föltámadásban” – fejtette ki az atya.

Idén is a háborúk árnyékában készül Jézus Krisztus feltámadására a keresztény világ. Háború dúl a szomszédban és a Közel-Keleten is.

„Ferenc pápa külpolitikájában központi szerepet tölt be a vallások közötti párbeszéd” – fogalmazott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1-en. Ujházi Lóránd kiemelte: ezekben a napokban a szokásosnál is nagyobb figyelem kíséri a katolikus egyházfő üzeneteit, amelyeknek a középpontjában a béke áll.

„A megválasztása után is rögtön azt mondta hogy a harmadik világháború elkezdődött. Darabokban zajló harmadik világháborúról van szó és a pápa nemcsak a fegyveres konfliktusokra gondolt. A fegyveres konfliktusok azok már nagyon magas szintjei az emberek, a népek, országok közötti ellentétnek. De vannak olyan társadalmi jelenségek, igazságtalanság ugye a gyermekkatonaságról sokat beszél, élelmiszerbiztonságról sokat beszél, vízbiztonságról tehát mindazokról, amikről a biztonságpolitika is beszél a pápának a kommunikációjában ott van” – tette hozzá.

Nagyszombaton az esti vigília szertartással kezdődik a húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe.

Az ünnep a tűzszenteléssel kezdődik. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak. Estefelé tartják a feltámadási körmenetet is.

