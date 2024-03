Jön a meleg, a sivatagi por, még az óraátállítás is, aztán a fordulat

A locsolást és a lehűlést a hétfőn este érkező hidegfront intézi – fogalmaztak a HungaroMet közösségi oldalán.

A hidegfrontig nyáriasan meleg időre számíthatunk. A fátyolfelhők és a sivatagi por szombaton és vasárnap is többnyire erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. A hétfőn érkező hidegfront fogja majd kisöpörni a sivatagi port a térségből.

Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Szombat éjszaka állítjuk át az órákat: hajnali 2 órakor egy órával előbbre, 3 órára kell tekerni az időmérőket.

Országos előrejelzés: vasárnap reggeltől vasárnap éjfélig

A fátyolfelhők és a sivatagi por többnyire erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék nem valószínű. Nagyrészt élénk lesz a déli szél, de a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az alacsonyabb értékek északnyugaton, a magasabbak délkeleten valószínűek.

Hétfő

Változóan felhős idő várható, majd a nap második felében hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról, amely kelet felé halad. A csapadékzóna éjjel már a Tiszántúlt is elérheti. Az eső, zápor mellett helyenként zivatar is előfordul. Sokfelé megerősödik a déli, délnyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.

Kedd

A frontfelhőzet, illetve az összefüggő csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, szórványosan záporesővel, néhol zivatarral. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 3 és 12, a csúcsérték 11 és 20 fok között valószínű.