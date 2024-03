Szentkirályi Alexandra is kommentálta a dollárbaloldali összefogást

Gyurcsányék már nem is titkolják, hogy valójában ők irányítják Budapestet és a főpolgármestert – jelentette ki Szentkirályi Alexandra egy videóban, miután a DK, az MSZP és a Párbeszéd újabb együttműködési megállapodást kötött. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje azt mondta: összenő, ami összetartozik. Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy Karácsony Gergely és a Demokratikus Koalíció az elmúlt években csődközelbe vezette Budapestet.

Néhány bokor előtt tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Kunhalmi Ágnes. Bár közös bejelentésre készültek, a moderátor szerepét betöltő Gyurcsány-párti Kálmán Olga már az első percekben odaszúrt a szocialisták társelnökének.

Kunhalmi Ágnest meg sem említve Kálmán Olga elsőként Dobrev Klárát konferálta fel.

Gyurcsány Ferenc felesége ezután bejelentette: a DK az MSZP-vel és a Párbeszéddel együtt az európai parlamenti és az önkormányzati választáson is közös listán indul. Azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy

az összefogást a baloldal szétesése hívta életre, amin szerintük változtatni kell.

Az ellenzéki oldal is szétforgácsolódottabb, mint bármikor eddig. Soha ennyi párt nem fog indulni a választáson, mint most június 9-én. Az a széthúzás és szétesés, ami az ellenzék oldalán van, nehézzé teszi az országban meglévő elégedetlenség és politikai kiábrándultság politikai erővé formálását. Ezért döntöttünk mi közösen, az MSZP és a Párbeszéd politikusaival, hogy erre a válságra, egy közös választ adunk – mondta Dobrev Klára. Az összefogást Karácsony Gergely harangozta be még októberben. A főpolgármester akkor azt ígérte, hogy néhány hét alatt sikerül mindenkit egy listára terelni a június 9-ei választásokra. A terv azonban egyre későbbre tolódott, ezért januárban már nyílt levélben kérlelte az ellenzéki politikusokat, hogy fogjanak össze. De saját pártján kívül csak az MSZP válaszolt egyértelmű támogatással. Az együttműködéshez csaknem félévnyi tárgyalás után végül csak a DK csatlakozott.

„Én örülnék, hogy ha most még többen állhatnánk ki, amikor a budapesti együttműködési közösségről beszélünk, de a mi közösségünk tiszteletben tartotta a Momentum döntését. A fővárosi közös listát ez a három párt fogja alkotni”

– mondta Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely csütörtökön is arról beszélt: nem erre számított, és szerette volna, ha a Momentum is részt vesz az összefogásban. A főpolgármester ugyanakkor azt mondta: a most születő összefogás szerinte hosszútávú együttműködés lesz, és még 2026-ban is tartani fog. Összenő, ami összetartozik – így reagált a kormánypártok főpolgármester-jelöltje a bejelentésre. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán emlékeztetett:

a baloldali koalíció hozta a fővárost csődközeli helyzetbe, és az együttműködés folytatásával azt ígérik, hogy ha rajtuk múlik, ez így is marad.

„Megtalálta a zsák a foltját, a megállapodásuk, hosszú távra szól, közös EP-lista, közös fővárosi önkormányzati lista, közös jelöltek és 2026-ban közös miniszterelnök-jelölt. Ezt már ismerjük. Ma Gyurcsány Ferencnek van főpolgármester-jelöltje, a budapestieknek nincsen. Ezért kell változás Budapesten.”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

A három párt legutóbb 2018-ban indult hasonló formációban, Karácsony Gergely vezetésével. A szocialisták és a Párbeszéd együttműködése akkor is több hónapnyi tárgyalás után született csak meg.A két párt a választások előtt néhány nappal állapodott meg a DK-val a visszalépésekről.

A baloldal akkor végül súlyos vereséget szenvedett.

Gyurcsány Ferencék eredményéről a HVG úgy tudósított – idézzük – Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt.

