Soros György propagandistái segítik Magyar Pétert

Magyar Péter alig több mint egy hónapja indult politikai pályáját a kezdetektől fogva segítik a Soros-hálózat sajtótermékei és szereplői, mintegy új kelet-európai politikai hős képzetét keltve olvasóikban.

A magyar baloldali újságírók közreműködésével folytatott stratégia nem előzmény nélküli, annak célja, hogy a nemzetközi teret felhasználva valamiféle hitelességi látszatot, mesterségesen megkreált legitimációt biztosítsanak az érdemi politikával nem rendelkező magyar ellenzék mantráinak és aktuális csodatevőjének – írja a Tűzfalcsoport.

A cikk szerint több nemzetközi lap, köztük a Soros György részesedésével is működő szlovák SME hírportál is úgy állította be, mintha Magyar Péter a kormány elleni tiltakozásként mondott volna le a különböző állami vállalatokban betöltött pozícióiról.

A valóság ezzel szemben az, hogy Magyar megbízatásának visszavonását az illetékes minisztérium már 2024. január 18-án, tehát jóval a baloldali politikai szerepvállalásának megkezdése előtt kezdeményezte, az érintett pedig éppenhogy ennek elhalasztását kérelmezte.

Egy másik orgánum, a Balkan Insight Magyar Péter állításaira hivatkozva hazánkkal összefüggésben általános jelenségként jellemezi a korrupciót, és azt írja, hogy Magyar március 15-ei rendezvényén többen voltak, mint Orbán Viktor gyűlésén.

A cikket jegyző Inotai Edit pedig egy olyan szervezet igazgatósági tagja, amely NGO rendszeresen tart rendezvényeket a Soros-hálózat szervezeteivel és szereplőivel.

A Balkan Insightot kiadó Balkan Investigative Reporting Network partnerei között számos Soros-szervezetet találunk, mint például a CEU-t, de a 444, az Átlátszó és a Direkt 36 online oldalak is feltűnnek közöttük.

A nyílt társadalom eszmerendszerének elkötelezett híveként számontartott The Guardian interjút készített Magyar Péterrel.

A lap Magyart úgy jellemzi, mint aki „bombaként robbant, és sok magyar képzeletét megragadta, akik már elvesztették a reményt, hogy bármi is valóban megváltozik a sokáig Orbán által uralt országban (…), és aki arra törekszik, hogy egyesítse az erősen polarizált magyar társadalmat”.

Magyar Péter a cikkben az Európa-párti, a korrupció elleni küzdelemre, az egészségügy javítására, az oktatási rendszer modernizálására törekvő, leendő államférfiként jelenik meg.

Az interjúban Magyar így nyilatkozott:

„Soha nem bántottam a volt feleségemet (…). A házasságunk (…) hektikus volt mindkét oldalról. …ez az egész történet a propagandakampány része, de teljesen kontraproduktív, az emberek nem hülyék, több támogatónk van, mint korábban.”

Az Associated Press amerikai hírügynökség is hasonló nézetben a nyilvánosságra hozott hangfelvételek kapcsán úgy fogalmaz Magyar Péterről, mint aki segíthet megbontani a magyar politikai rendszert, amelyet sokan mélyen bebetonozott autokráciának tartanak.

A Bloomberg és az al-Dzsazíra is hasonlóan kritika nélkül számol be Magyar Péter még bizonyításra váró állításairól.

Magyar Péter lózungjait támogatólag hangoztatva adott hírt a „Magyar-jelenségről” a Soros György érdekeltségében lévő lengyel Rzeczpospolita és az NBC News amerikai hírtelevízió is.