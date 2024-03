A Médiatanács szerint nem tartotta be a korhatári besorolást a Netflix

A Médiatanács jelzése nyomán módosította egy filmsorozat korhatári besorolását a Netflix – tudatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.

A közlemény szerint állampolgári bejelentés alapján, a klasszifikációs rendelkezések érvényesülése szempontjából vizsgálta a Médiatanács a Netflix lekérhető (streaming) médiaszolgáltatáson elérhető, Locke & Key – Kulcs a zárját című sorozat 1. évadának 2. epizódját, amelyet „13+” korhatári jelöléssel tett elérhetővé Magyarországon a médiaszolgáltató. A testület szerint a műsorszámot a filmben található erőszakos szexuális jelenetek miatt magasabb korhatári kategóriába (18 éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna sorolni, ezért a hatósági ellenőrzés megállapításait továbbította a holland társhatóság, a CVDM részére.

A holland hivatal a teljes sorozatot megvizsgálta, és arról tájékoztatta az NMHH-t, hogy a sorozat Hollandiában elfogadott korhatári besorolása 16+, tehát az egyes epizódokat ezzel a jelzéssel kellene elérhetővé tenni Magyarországon is. A Netflix a vizsgálat nyomán 16+ jelölésre változtatta a műsorszám korhatár-besorolását a Magyarországon elérhető médiaszolgáltatásában is.

E heti ülésén a Médiatanács három esetben is szankciót alkalmazott jogsértő médiaszolgáltatókkal szemben – írták.

A Rádió Smile 2023. november 6-12. között nem teljesítette szerződéses vállalásait, mivel nem tett közzé megfelelő mennyiségű szöveges és zenei tartalmat, valamint közszolgálati célokat szolgáló műsorszámot, emellett megsértette a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét is. Emiatt a médiaszolgáltatót, a Mosoly Média Nonprofit Kft.-t a testület a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

A Tamási Rádió 2023. december 11-17. között sértette meg a szerződéses vállalásait azáltal, hogy nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati, továbbá a helyi közélettel foglalkozó, illetve a mindennapi életet segítő műsorszámot, ami miatt a Tamási Rádió Kft.-t 70 000 forint bírsággal sújtotta a testület és emellett közlemény közzétételére kötelezte.

A Jazz TV. 2024. január 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése feltárta, hogy a 2024. január 17-én 15 óra 30 perctől közreadott Megnyitottunk című magazinműsorban bemutatott pincészet és annak kínálata olyan többletinformációk kíséretében került bemutatásra, ami a reklámokra jellemző módon segítette elő a vállalkozás népszerűsítését. Ezzel a médiaszolgáltató megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést. A testület emiatt figyelmeztetésben részesítette a Jazz Televízió Kft.-t. A Médiatanács azt is megállapította, hogy a Jazz TV 2024. január 15-21. között megsértette a hatósági határozatban megállapított, napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettségét, mivel a vizsgált műsorhéten egyáltalán nem adott közre hírműsorszámokat. Emiatt a Médiatanács 60 000 forint bírságot rótt ki a médiaszolgáltatóra a közlemény közzétételére kötelezés mellett.

A közleményben azt is tudatták, hogy a Médiatanács rendszeresen ellenőrzi a médiatörvény előírásainak betartását a reklámok közzététele során.

A hatóság 2011 közepén létrehozott egy reklámadatbázist, amelynek keretében tartalomelemzésnek veti alá a legnézettebb televíziókban első alkalommal közreadott reklámokat. Az adatfelvételt közel száz szempont alapján végzik el, ami egyedülállónak számít hazánkban.

Az NMHH Műsorfigyelő és -elemző Igazgatóságának elemzése szerint 2023-ban a vizsgált 77 médiaszolgáltató 5727 új reklámszpotot tett közzé több mint 8 millió alkalommal. Az első alkalommal bemutatott új reklámfilmek számát tekintve 2014 óta november számít a legerősebb hónapnak. Ennek két oka van: az egyik a Black Friday, a másik a karácsony közelsége.

Kiderül a kutatásból az is, hogy a legtöbb új reklámot hétfőn adják közre, az év legerősebb napjának pedig november 1-je bizonyult 145 friss szpottal. A hirdetések átlagosan 20-30 másodperc hosszúak. Arra alapozva, hogy a háztartásokban a fogyasztói döntések többségét hagyományosan a nők hozzák meg, a reklámok nagyobbrészt őket szólították meg. A kiskorúakat célzó reklámok száma csökkent az előző évhez képest, a gyerekcsatornák nézői pedig leggyakrabban a nagy játékgyártók hirdetéseivel találkozhattak. A szépkorúakat leginkább gyógyhatású készítményekkel próbálják megszólítani a hirdetők, és az is megfigyelhető, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az ezer és tízezer forint közötti értéket képviselő termékeket reklámozták leggyakrabban. A reklámok szektor szerinti megoszlásában a kereskedelem dominált (42,7 százalék), amit a gyógyhatású készítmények (13,8 százalék), majd a szabadidő kategória (7,4 százalék) követett. A legtöbbet szerepeltetett híresség 2023-ban is Csonka András volt, akit az egyik élelmiszerlánc reklámkampányában 91-féle szpotban is láthattak a nézők.

A kutatás megtalálható az NMHH oldalán.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – közölte az NMHH.