Varga Judit: Nem kívánom senkinek, hogy valaha ilyen helyzetbe kerüljön

Megszólalt Varga Judit, Hajdú Péternek beszélt a házasságáról a Frizbi TV YouTube csatornáján. Azt mondta: Magyar Péter folyamatosan kritizálta őt. Társaságban rendszeresen megalázta, becsmérelte szellemi képességeit, családtagjait pedig debilnek nevezte. Az első gyermekük megszületése után romlott meg a házasságuk, amiből azért nem lépett ki hosszú éveken át, mert próbálta megmenteni a családját. A volt igazságügyi miniszter azt is mondta: szörnyen megalázó a jelenlegi helyzet számára, soha nem szerette volta magánélete borzalmait bemutatni az embereknek.

Családja tisztességének és igazságérzetének védelme miatt vállalta az interjút – mondta Varga Judit Frizbi TV YouTube csatornáján közzétett videóban.

„Amikor arról a fájdalomról, amit az ember hosszú éven át, főleg a lelki kegyetlen bántalmazások és játszmák éveik meg ezekben a szörnyű családi drámákban átél és végre az ember megszabadul és kezdhetné az új életét és odamegy valaki nyilvánosság elé és azt mondja, hogy ez egy olaszos házasság volt, de szeretetteljes volt, meg sírtunk a bontóperen, tehát amikor hazudik arról a szörnyű bűnről, ami a mi családunk számára egy hatalmas fájdalom volt, akkor úgy érzem, hogy tartozom annyival a saját szüleinek, a nővéremnek, a nővérem családjának, akik nagyon sokat segített, a gyereki, akik ott álltak az én gyerekeim mellet, hogy ezt helyre kell tenni” – mondta a volt igazságügyi miniszter.

A korábbi igazságügyi miniszter azt mondta: az első gyermek születésekor kezdődtek a gondok volt férjével, Magyar Péterrel.

„Mikor megszületett az első gyermekünk, az volt az első tőrdöfés az első igazán nagy tőrdöfés a szívembe, de akkor már házasok voltunk és volt egy gyerekünk. Hazavittük a kórházból a kisbabát és én nem tudtam betelni a gyönyörrel, hogy volt valaki, most van valaki, aki nem volt azelőtt és járkáltam be a gyerekszobába és mondtam Péter nézd már meg milyen gyönyörű ez a gyerek, mert nyilván a hormonok is fiatal szervezetembe ott dúltak és nagyon boldog voltam. És ült bent a nappaliban és rám nézett: mi van nem bírsz összerakni egy normális magyar mondatot, nem jártál nyelvtanórára. Szövegértési problémáid vannak? És annyira nem értettem, hogy ez, hogy jön abba a szituációba,

ebbe a nagy boldogságba, amikor éppen gyermekkel adományoztam meg a férjemet, ezt mindig utálta, ezt a kifejezést, mi ez ez egy biológiai tény, hogy szültél”

– árulta el Varga Judit az interjú során.

Varga Judit a Magyar Péter által titokban rögíztett felvételekre is kitért.

„Nem kívánom senkinek, hogy valaha ilyen helyzetbe kerüljön, hogy a házastársa róla, titokban hangfelvételt készít azzal a célzattal, hogy zsarolja folyamatosan.

Magyar Péter nem politikai célzattal készítette ezt a hangfelvételt és nem is azért, hogy engem megvédjen. Hiszen ezzel folyamatosan zsarolt.

Először azért, hogy ha el merek válni, akkor feljelent és ezt bizonyítani fogja, utána, hogy ha bármi történik az ő pozícióival, és nem intézkedem, akkor szintén valamiféle hangfelvétellel fog előjönni. A legutóbb meg azt mondta, hogy ha a nyilvánosság elé merek állni azzal, hogy milyen házasságunk volt, – például a HVG megkeresésekor eléggé megijedt és rögtön írt nekem, hogy ha én nem mondom a HVG újságírójának, hogy ez egy szimpla családi veszekedés volt, akkor rosszul fogok járni” – mondta a volt igazságügyi miniszter.

Varga Judit szerint, ha a volt férje megismerkedésükkor így bánt volna vele, messze elkerülte volna.

