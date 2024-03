Tömegével érkeznek a migránsok a déli határra – Magyarország továbbra is fenntartja a határzárat

A magyar emberek érdekében fenn fogjuk tartani a határzárat – fogalmazott Kovács Zoltán államtitkár Röszkén, amikor az Alapjogokért Központ szakértőivel bejárták a határt. Kiemelte: a magyar rendvédelmi szerveknek az illegális migrációval kapcsolatban olyan gyakorlati tudásuk van, amely más országok számára is példaként szolgálhat.

A megerősített déli biztonsági határzár 175 kilométer hosszú, amelynek teljes szakaszát csaknem félezer kamera figyeli. A helyszínt éjjel-nappal rendőrök őrzik, akik drónokkal is figyelik a szakaszt. Az illegális migráció 2015 óta folyamatosan nyomás alatt tartja hazánkat.

A migrációra Magyarország az elsők között reagált a műszaki határzár megépítésével. Az elmúlt 9 évben folyamatosan érkeznek azok, akik illegálisan akarnak bejutni hazánkba, és ezért bármire képesek.

A helyzet az elmúlt 1,5–2 évben durvult el igazán. A határsértők egyre nagyobb csoportokban érkeztek, a szerbiai oldalon létrával és kövekkel dobálták a rendőröket és az autókat, de a lövöldözések sem voltak ritkák.

Kapcsolódó tartalom

A hatóságok 2015 óta csaknem egymillió migránst tartóztattak fel.

A komoly eredményeket elért magyar módszer más országok számára is példaértékű. Az amerikai Belbiztonsági és Bevándorlásügyi Központ nevű, Donald Trumphoz közel álló republikánus szervezet igazgatója Röszkén azt mondta: hazánk jól kezeli a migrációs nyomást.

„Azért érkeztem ide, hogy a magyar joggyakorlatról egyeztessünk. Amerikában invázió van, szemben Magyarországgal, ahol jól szervezett határvédelem működik. Az Egyesült Államokba ellenőrizetlenül juthatnak be, és ahol tudnak, ott vissza is élnek vele. Aki Magyarországra illegálisan lép be, azt kiutasítják Szerbiába vagy Románia irányába” – mondta Robert Law.

A magyar kormány 2023-ig 600 milliárd forintot fordított határvédelemre. Az Európai Uniótól semmilyen támogatás nem érkezik hazánkba, sőt kvótaelosztást javasolnak.

„2015 óta Magyarország és a magyar kormány következetes határvédelmi és migrációs politikát képvisel. Látjuk, hogy az Európai Unióban milyen nyomás nehezedik Magyarországra, azért a politikáért, amit megvalósított. A magyar szuverenitás, a magyar emberek érdeke, és Európa érdekében is fenntartjuk azt az álláspontot, amit 9 éve képviselünk” – mondta Kovács Zoltán államtitkár, majd hozzátette: a déli határon most látszólag csend van, de a Nyugat-Balkáni útvonalon és Európa déli határain százezrek várják, hogy embercsempészek segítségével bejussanak az unió területére.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)